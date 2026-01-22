Quêtes On dirait que cette fois, tu l’as bien dans l’os (Les Créations de Chaos) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes Les Créations de Chaos — Partie 4 : On dirait que cette fois, tu l’as bien dans l’os

Ces quêtes ont été ajoutées en jeu le 22 janvier à 10h.

Chaque quête du Passe de combat gratuit Les Créations de Chaos vous rapporte 400 Cred pour un total de 2 400 Cred pour cette nouvelle série de quêtes. À noter que vous devez récupérer un total de 12 000 Cred pour obtenir toutes les récompenses du Passe gratuit sur toute la durée de l’événement. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et, entre parenthèses, le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter concernant cette quatrième partie des quêtes South Park.

Sauter depuis la Cascade du crépuscule dans l’eau en contrebas (1)

Infliger des dégâts à des adversaires avec un spécialiste recruté (200)

Eliminer un adversaire en étant dans l’eau (1)

Manger ou toucher des joueurs avec des Cheesy Poofs (15)

Tourner à gauche à bord d’un véhicule (4)

Détruire des objets à la Baie Bossue ou au Camping-car artistique (25)

Terminer quatre des six quêtes de cette Partie 4 vous permettra de récupérer la quatrième mémo-myrtille sur les six au total pour débloquer le planeur final Aéronef d’Imaginationland. Retrouvez notre carte complète de la semaine en fin d’article et quelques astuces ci-dessous.

Comment infliger des dégâts à des adversaires avec un spécialiste recruté ?

Pour réussir cette quête, il vous suffira de vous diriger parmi les 5 PNJ à recruter sur la carte. Grâce à 600 lingots d’or, le personnage vous suivra et vous aidera à éliminer d’autres joueurs et joueuses. La suite, vous la connaissez, c’est à vous de jouer. Vous trouverez la localisation des PNJ à recruter sur notre carte maison en fin d’article.

Comment manger ou toucher des joueurs avec des Cheesy Poofs ?

Les Cheesy Poofs, ce sont ces biscuits au fromage dans une boite verte que vous trouvez un peu partout dans les coffres. Il vous suffira d’en ramasser et de régulièrement récupérer de votre vie grâce à eux, ou bien de lancer la boite sur vos adversaires, ce qui s’apparentera à quelque chose de plus compliqué dans l’absolu.

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de cette quatrième salve des Créations de Chaos, notamment avec la localisation des lieux nécessaires à la réalisation de ces quêtes :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard, le 26 janvier, avec l’avant-dernière partie des quêtes des Créations de Chaos « Mph Mmmph Mhh Mmph ». N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.