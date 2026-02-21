Quêtes Hebdomadaires : Semaine 12 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 12 de Fortnite

Pour terminer cette nouvelle salve de quêtes, il vous faudra en réussir quatre. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 48 000 XP cette semaine. Ces quêtes nous sont données pour la première fois par le Visiteur qui marque son retour sur l’île.

Ces quêtes ont été ajoutées le 19 février en jeu.

Éliminer des adversaires au Canyon Confidentiel (5)

Entrer dans des bennes à ordures ou des toilettes mobiles dans différentes parties (3)

Fouiller des coffres rares (7)

Réaliser des tirs dans la tête à plus de 20 m (5)

Ces quêtes sont réunies sous la bannière « Installer la base des Sept en accomplissant les quêtes du Visiteur » pour un total de six quêtes sur deux semaines et une montée de niveau à la clé.

Aucune de ces quêtes n’est réellement compliquée cette semaine, il vous faudra trouver une benne à ordures ou des toilettes mobiles pour l’une d’entre elles, que nous vous indiquons sur notre carte ci-dessous. Pour la suivante, petite astuce : les coffres rares seront plus présents dans les lieux-dits marqués en bleu sur votre carte lors des heures musclées à venir.

La carte de la Semaine 12

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 12 :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 26 février précisément. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.