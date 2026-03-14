Quêtes Hebdomadaires : Semaines 14 et 15 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes des Semaines 14 et 15 de Fortnite

Chacune de ces dernières quêtes de la saison vous rapportera 12 000 XP soit un total de 96 000 XP sur ces deux salves. Ces ultimes quêtes nous sont attribuées par Hope qui vous demandera plusieurs actions précises en vue du lancement de la prochaine saison.

Ramasser des vivres pour démontrer vos compétences de survie (3)

Récupérer des PV ou obtenir du bouclier en détruisant des barils de bleuvage (100)

Infliger des dégâts à des adversaires avec des pistolets ou des pistolets-mitrailleurs (750)

Atterrir après avoir sauté du bus au Chalet Chaleureux et à la Baie Bossue pour chercher des distorsions de fragment (2)

Éliminer un joueur juste après avoir utilisé une emote (1)

Tirer dans la tête d’adversaires avec un fusil d’assaut (10)

Atteindre le nombre maximum de munitions de n’importe quel type (1)

Infliger des dégâts à des adversaires en étant accroupi ou en glissant (25)

Ces quêtes sont réunies dans la double étape suivante :

Étape 1 : « Repérer un lieu potentiel pour une planque de l’Elite » , pour cela il vous faudra terminer quatre quêtes pour acquérir une montée de niveau.

, pour cela il vous faudra terminer quatre quêtes pour acquérir une montée de niveau. Une fois ces 4 quêtes achevées, vous devriez recevoir la deuxième étape des quêtes de Hope. Étape 2 : « Parler à Hope de recruter l’Elite ». Vous remportez 12 000 XP supplémentaires.

Pour ces deux points, rendez-vous aux zones précisées ci-dessous (au nord des Labos Létaux « Le Club clandestin » et au Canyon Confidentiel) et sur notre carte maison en fin d’article.

Où ramasser des vivres pour démontrer vos compétences de survie ?

La seule réelle quête vous demandant un peu plus d’aide est la première de notre liste. Les vivres se présentent sous la forme d’aliments à consommer, mais vous en trouverez sûrement dans les boîtes alimentaires qui se trouvent dans certaines boutiques ou magasins comme à la Baie Bossue par exemple.

La Carte des Semaines 14 et 15

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison sur les lieux importants à visiter pour réaliser ces dernières quêtes :

C’est ainsi que s’achèvent ces dernières quêtes pour la Saison 1 du Chapitre Sept de Fortnite Battle Royale. La nouvelle saison débutera le 19 mars prochain avec en toile de fond les Rivalités entre différents personnages, dont le Voyageur Noir et le Visiteur par exemple. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison en cours pour ne rien louper avant la fin.