Quête L’Histoire de l’Institution (Les Sept) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1
Rédigé par Florian
De nouvelles quêtes sont apparues dans Fortnite Battle Royale ce 19 février. Parmi elles, des quêtes liées à l’Histoire de cette saison qui mettent en avant le retour des Sept et notamment l’Institution et le Visiteur. Pour poursuivre ces quêtes, vous allez devoir retrouver un enregistrement qui fait suite au retour du Visiteur sur l’île du Battle Royale.
Comment « Ecouter le journal de bord du Visiteur et revivre ses retrouvailles avec l’Institution » ?
Pour réaliser cette unique quête concernant les retrouvailles de l’Institution avec le Visiteur, il vous suffira de vous rendre au sud du Canyon Confidentiel. Dans le bâtiment jouxtant la zone d’atterrissage de la fusée du Visiteur, vous trouverez le journal de bord de Amie vous permettant de valider cette quête.
D’autres quêtes sont désormais disponibles, Interférence, pour poursuivre cette histoire avec le retour du Visiteur. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir en attendant.
