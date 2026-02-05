Quêtes Hebdomadaires : Semaine 10 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 10 de Fortnite

Cette nouvelle série de quêtes vous est proposée par l’Agent Jones, qui fait officiellement son retour cette saison. Pour les terminer, il vous faudra accomplir quatre quêtes. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 48 000 XP cette semaine.

Ces quêtes ont été ajoutées le 5 février en jeu.

Éliminer des adversaires avec un fusil d’assaut à verrouillage (5)

Atterrir sur une montgolfière après avoir sauté du bus (1)

Obtenir du bouclier grâce à une grenade à brume de flobaie (150)

Acheter des objets dans un distributeur automatique (3)

Ces quêtes sont réunies sous la bannière « Aider Jones en accomplissant ses quêtes » pour un total de sept quêtes et une montée de niveau. Vous trouverez dans la suite de cet article de quoi vous aider sur les quêtes les plus compliquées de cette semaine, en sachant que les montgolfières sont mobiles et sont assez facilement identifiables depuis le bus de combat en début de partie.

C’est quoi le fusil d’assaut à verrouillage et la grenade à brume de flobaie ?

Ces deux objets sont en réalité des nouveautés de la mise à jour v39.40 du 5 février. Vous les trouverez dans des coffres communs ou dans des distributeurs automatiques. Nous vous indiquons la position de ces derniers juste en dessous. Voici à quoi ressemblent ces nouveaux objets pour bien les identifier en jeu.

Où trouver un distributeur automatique ?

Vous trouverez de nombreux distributeurs automatiques dans chacun des lieux-dits de la carte. Il vous faudra pas mal d’or si vous voulez faire des emplettes, mais cette quête devrait être rapidement terminée. Vous trouverez la localisation de ces distributeurs (à chaque fois répartis en objet de soin, arme et parfois objet légendaire) sur notre carte ci-dessous.

La carte de la Semaine 10

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 10 avec toutes les localisations des distributeurs automatiques :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard dans Fortnite Battle Royale, le 12 février précisément, avec les dernières quêtes de l’agent Jones. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.