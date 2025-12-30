Quêtes Hebdomadaires : Semaine 5 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 5

Pour accomplir et achever cette dernière série de quêtes données par Cat Holloway, il vous faudra accomplir quatre quêtes. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 60 000 XP cette semaine. Vous débloquez 25 000 XP supplémentaires toutes les 3 quêtes terminées.

Ces quêtes ont été ajoutées le 30 décembre à 15h en jeu.

Parler à vos fans et signer des autographes (2)

Construire ou détruire 5 objets en 10 secondes (5)

Toucher des adversaires en étant dans un buisson (10)

Monter sur la grande roue à Wonkeeland (1)

Tirer dans la tête d’un adversaire avec un fusil de sniper (1)

Ces quêtes rentrent dans l’ensemble de 14 quêtes : « Etape 1 : Faire de Cat Holloway une héroïne d’action en terminant ses quêtes ». Terminer 12 des 14 quêtes de Cat Holloway vous permettra de débloquer l’étape 2 : « Souhaiter bonne chance à Cat Holloway pour le tournage de Bananaliens » et de remporter un gain de niveau. Elle se trouve comme toujours à Hauteurs Harmonieuses. Parlez-lui pour valider la dernière quête et récolter 12 000 XP supplémentaires.

Comment parler à vos fans et signer des autographes ?

Probablement, la quête la plus cryptique de cette semaine. Pour la réussir, vous allez devoir vous rendre à deux des quatre endroits signalés sur notre carte ci-dessous (Baie Bossue, Labos Létaux, Pelouse Paisible et Canyon Confidentiel) pour trouver des fans (des PNJ de la carte comme Carina ou Jonesy Vengeur) et leur faire signer des autographes et ainsi valider la quête. Vous trouverez leur localité sur notre carte en fin d’article.

Où trouver des buissons ?

Les buissons se trouvent un peu partout sur la carte de Fortnite. Il vous suffira de vous cacher au bord pour voir les joueurs et joueuses arriver et de leur tirer dessus, sur 10 adversaires différents. Vous trouverez la localisation de nombreux buissons sur notre carte dédiée ci-dessous.

Où monter sur la grande roue à Wonkeeland ?

La grande roue est visible depuis assez loin dans le paysage de Wonkeeland, au nord de la carte. Pour réussir cette quête, il vous suffira de spawn à cet endroit et de monter dedans pour ensuite en sauter une fois la quête validée. Vous trouverez la localisation exacte de la roue sur notre carte maison juste en dessous.

La carte de la Semaine 5

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de la Semaine 5 :

D’autres quêtes seront à débloquer plus tard dans la saison, le 9 janvier précisément, avec les premières quêtes de Kingston. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.