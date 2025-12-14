Départ éclatant (Quêtes Semaine 2) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 2

Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 60 000 XP. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et entre parenthèses le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter.

Devenir un boss en récupérant le jeton d’un Boss vaincu (3)

Détruire des accessoires avec des explosions (15)

Eliminer des adversaires à l’aide du double fusil à pompe frappeur (5)

Obtenir des armes à Paysages Postiches (3)

Faire exploser un véhicule avant de s’enfuir en courant (1)

Devenir un boss en récupérant le jeton d’un Boss vaincu

Cette quête est peut-être la plus difficile de la semaine par plusieurs aspects :

L’apparition des boss est aléatoire selon les parties (repérez les symboles de crâne sur la carte)

Parvenir à tuer le boss sans vous faire éliminer

Il ne faut pas qu’un autre joueur ait déjà tué le boss en question, auquel cas vous ne vous transformerez pas en tuant le joueur en question

Chaque boss est gardé par deux sbires et délivre, en plus d’un dispositif d’auto-réanimation, du loot légendaire :

Brutus vous donnera le Double Fusil à pompe frappeur de Brutus

Mutique vous donnera le Fusil d’assaut fatal de Mutique

Bill l’humain vous donnera le Canon à arc électrique de Bill l’humain

Eliminer un boss vous permettra de ramasser son médaillon de Boss (icône de crâne) ainsi que de bénéficier d’un bonus de vie et de bouclier (allant jusqu’à 125). Chaque boss invoquera aussi deux sbires toutes les 90 secondes, en plus de vous donner de l’endurance infinie. Vous serez par conséquent visible par tous les autres joueurs et joueuses jusqu’à la fin de la partie. Mais vous obtiendrez également des capacités spéciales de déplacement comme de la faible gravité pour Bill l’humain ou encore un bouclier spécial pour Brutus.

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison sur les emplacements que nous avons pu repérer pour chacun des boss, afin de faciliter vos recherches. Il vous faut répéter l’opération trois fois pour valider la quête :

Aucune de ces quêtes n’est réellement difficile à réaliser et ne demande de guide particulier. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour tous vos achats en boutique ainsi que pour acheter le passe de combat. Merci à vous pour votre soutien !