Quêtes Mph Mmmph Mhh Mmph (Les Créations de Chaos) – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes Les Créations de Chaos — Partie 5 : Mph Mmmph Mhh Mmph

Ces quêtes ont été ajoutées en jeu le 25 janvier à 15h.

Chaque quête du Passe de combat gratuit Les Créations de Chaos vous rapporte 400 Cred pour un total de 2 400 Cred pour cette nouvelle série de quêtes. À noter que vous devez récupérer un total de 12 000 Cred pour obtenir toutes les récompenses du Passe gratuit sur toute la durée de l’événement. Vous trouverez l’intitulé des quêtes ci-dessous et, entre parenthèses, le nombre d’objets, de mètres ou de répétitions à effectuer pour l’emporter concernant cette quatrième partie des quêtes South Park.

La série de quêtes de cette semaine ne contient pas d’intitulé précis, il vous faudra bien lire les instructions liées en dessous pour comprendre. Heureusement, nous vous indiquons dans ce guide ce qu’il faut comprendre de ces quêtes un peu spéciales.

Mph mpphmmph (1) « Je suis un ange qui veille et qui protège cette ville la nuit » Quête : Visiter le lieu-dit Boulevard de la Gloire de nuit Voir notre carte en fin d’article

Mmmmpmpph Maghrebmph (1) Quête : Se faire éliminer une fois

Mph mpmphh mmmph (3) « Je parle sérieusement. Je peux vraiment pas mourir » Quête : Revenir dans la partie grâce à un Jeton de Réapparition de Kenny ou grâce à un allié

Mphmmph mhhmmph (10) « Envoie-lui tes shurikens ! » Quête : Tirer dans la tête de vos adversaires

Mmmh mpphh mmmph (200) « Oui ! Il s’envole, il s’envole ! » Quête : Parcourir la distance en étant en l’air

Mph mpph mhppmmph (1) « Mes partisans m’aideront à me faire reconnaître jusqu’à ce que je sois acceptée par tous en tant que princesse » Quête : Recruter un personnage Vous trouverez la localisation des PNJ à recruter sur notre carte en fin d’article



Terminer quatre des six quêtes de cette Partie 5 vous permettra de récupérer la cinquième mémo-myrtille sur les six au total pour débloquer le planeur final Aéronef d’Imaginationland. Retrouvez notre carte complète de la semaine en fin d’article et quelques astuces ci-dessous.

Comment utiliser un Jeton de Réapparition de Kenny ?

Ce Jeton, vous pouvez par exemple l’obtenir à CartmanLand en jouant au jeu Chaos Blast. Il vous suffira de viser des cibles et obtenir un bon score pour l’obtenir et ainsi bénéficier d’une réapparition automatique en cas de mort prématurée. Il se trouvera également dans des ravitaillements ou dans des coffres légendaires par exemple (le bunker du Canyon Confidentiel a été efficace pour nous).

Comment recruter un personnage ?

Pour réussir cette quête, il vous suffira de vous diriger parmi les 5 PNJ à recruter sur la carte. Grâce à 600 lingots d’or, le personnage vous suivra et vous aidera à éliminer d’autres joueurs et joueuses. Vous trouverez la localisation des PNJ à recruter sur notre carte maison en fin d’article. Recruter un personnage suffira à valider la quête.

La carte des quêtes

Vous trouverez ci-dessous notre carte maison pour les quêtes de cette cinquième partie des Créations de Chaos, notamment avec la localisation des lieux nécessaires à la réalisation de ces quêtes :

De nouvelles quêtes seront à débloquer plus tard, le 30 janvier, avec la dernière partie des quêtes des Créations de Chaos « Oh, nom d’une crotte de nez ! ». N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.