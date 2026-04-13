Epic Games travaillerait sur un extraction shooter avec des personnages Disney selon Bloomberg, l’éditeur dément

Trois jeux seraient en développement

Alors qu’Epic Games voit Fortnite ralentir, il a bien besoin de l’argent infini de Disney pour remonter la pente. Selon les informations de Bloomberg, le deal qui a été conclu entre les deux entreprises pourrait amener à la création de plusieurs jeux, dont l’un pourrait sortir dès ce mois de novembre. Il s’agirait d’un extraction-shooter à la ARC Raiders, selon les mots employés par le site, qui mettrait en scène des personnages Disney qui devraient survivre jusqu’à atteindre un point d’extraction.

Lorsque l’on pense à Disney, on ne pense pas nécessairement au genre de l’extraction-shooter, mais l’entreprise est désormais tellement vaste que plusieurs films et séries pourraient un peu mieux coller à ce type de jeu. De Star Wars à Predator en passant par Marvel, Avatar ou encore Alien, le choix est large. Toujours selon Bloomberg, les premiers tests soulignent que le jeu n’aurait rien de très original, même si plusieurs employés seraient optimistes en pensant qu’Epic Games arrivera à rendre le tout attrayant d’ici la sortie.

Deux autres jeux Disney seraient en préparation chez Epic Games, à des stades moins avancés, avec l’un d’eux qui n’est pas très bien reçu en interne, tandis que le second a été mis de côté pendant un temps pour favoriser les deux autres jeux.

Liz Markman, qui gère la communication chez Epic Games, dément en partie la chose en indiquant que cela ne « reflète pas les ambitions de la collaboration avec Disney », et ce même s’il est bien confirmé que des jeux sont en préparation :

« Nous avons mobilisé un grand nombre de développeurs sur des projets dont la sortie est imminente, tandis que des équipes de prototypage plus restreintes travaillent sur des projets à plus long terme. »

Si les informations de Bloomberg sont cependant exactes malgré les dires d’Epic Games, on devrait être rapidement fixés.