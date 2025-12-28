Quêtes Hebdomadaires : Semaine 4 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Toutes les quêtes de la Semaine 4

Pour terminer cette nouvelle série de quêtes, il vous faudra accomplir quatre quêtes. Chaque quête vous rapporte 12 000 XP soit un total de 48 000 XP cette semaine. Toutes les trois quêtes hebdomadaires effectuées, vous récoltez 25 000 XP supplémentaires.

Ces quêtes rentrent dans l’ensemble de 12 quêtes : « Etape 1 : Faire de Cat Holloway une héroïne d’action en terminant ses quêtes ».

Obtenir des armes de niveau Rare ou supérieur pour Cat Holloway (10)

Utiliser un dispositif d’auto-réanimation tout en étant K.-O. (1)

Signaler les objets de soins pour votre section (5)

Infliger des dégâts à des adversaires à moins de 20 m sans viser (500)

Comment signaler des objets de soins en Section ?

Rassurez-vous, nul besoin de jouer en groupe pour réussir cette quête, votre team Solo est elle-même une Section. Pointez juste du matériel de soins avec la touche de signalement pour réussir.

Comment utiliser un dispositif d’auto-réanimation en étant KO ?

Le plus dur pour réaliser cette quête sera de trouver un dispositif d’auto-réanimation d’abord. Vous en trouverez dans les distributeurs de soins, mais aussi dans les caisses de réapprovisionnement qui tombent du ciel. Une fois en poche, attendez d’être KO par un ennemi pour l’utiliser. Pas la peine de terminer la réanimation, cela devrait fonctionner tout de même.

D’autres quêtes sont à venir plus tard sur les trois semaines de l’événement. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.