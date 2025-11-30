Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Passe de combat, Gameplay, Surprises… On vous résume toutes les nouveautés

Nous vous présentons toutes les nouveautés de cette nouvelle saison, en allant du passe de combat aux ajouts de gameplay en passant par de grosses surprises. À noter que le passe de combat sera actif jusqu’au 4 mars 2026, soit tout de même plus de 3 mois, faisant de cette saison 1 l’une des plus longues depuis le chapitre 3.

Avant toute chose, ne manquez pas la première de Fortnite Projection Nocture « Le Chapitre Perdu : La Vengeance de Yuki » ce 30 novembre à 20h en jeu, un chapitre inédit réalisé en collaboration avec Quentin Tarantino qui met en vedette Uma Thurman et qui a été réalisé avec le moteur Unreal Engine et les modèles de personnages de Fortnite.

Une équipe vraiment badass

Pour cette première saison du Chapitre 7, les 8 skins du Passe de combat sont les suivants :

La mariée (de Kill Bill), débloquée dès le premier niveau, avec 11 récompenses associées, et un style Beatrix Kiddo

(de Kill Bill), débloquée dès le premier niveau, avec 11 récompenses associées, et un style Beatrix Kiddo Cat Holloway , une star de cinéma, avec 10 récompenses associées et un style Cat Grand écran

, une star de cinéma, avec 10 récompenses associées et un style Cat Grand écran Kingston , le lion trop stylé, avec toujours 10 récompenses à débloquer et un style Kingston réal génial

, le lion trop stylé, avec toujours 10 récompenses à débloquer et un style Kingston réal génial Carter Wu , le cascadeur ninja, et ses 10 récompenses menant au style Carter roi des cascades

, le cascadeur ninja, et ses 10 récompenses menant au style Carter roi des cascades Carina , liée aussi au monde du cinéma, avec toujours 10 récompenses liées et un style à débloquer Carina chasseuse de mystères

, liée aussi au monde du cinéma, avec toujours 10 récompenses liées et un style à débloquer Carina chasseuse de mystères Marty McFly ‘de Retour vers le Futur) est aussi présent, avec 10 nouvelles récompenses et un style Marty du futur très sympa

‘de Retour vers le Futur) est aussi présent, avec 10 nouvelles récompenses et un style Marty du futur très sympa Miles Cross , un autre acteur, avec toujours 10 récompenses et un style final Miles Cross Superstar

, un autre acteur, avec toujours 10 récompenses et un style final Miles Cross Superstar Voyageur Noir, le dernier skin de ce passe de combat, dispose lui de 12 récompenses, d’un style Voyageur Noir (Réalité censurée) et d’un autre style Voyageur Cosmique (Réalité censurée)

Petite particularité, vous débloquez La Mariée au tout du passe contrairement au Voyageur Noir que vous débloquez en fin de passe à partir du niveau 85. Les autres tenues peuvent être obtenues dans n’importe quel ordre. De plus, plusieurs skins auront un style exclusif si vous jouez à l’un des modes demandés :

Par exemple, Cat Holloway débloquera le style Cat cocheluche des médias si vous jouez et terminez des quêtes en mode Blitz Royale

si vous jouez et terminez des quêtes en mode Blitz Royale Carter Wu débloquera son style Le dragon noir en mode Recharge

en mode Recharge et le Voyageur Noir débloquera lui son style Voyageur Ardent (Réalité censurée) si vous jouez en mode Battle Royale

Une nouveauté sympathique qui va pousser les joueurs et joueuses à expérimenter d’autres modes de jeu, d’autant plus qu’au lancement, certains modes seront tout simplement indisponibles. Des récompenses bonus seront aussi de la partie avec 6 nouvelles récompenses pour cinq personnages ainsi qu’un nouveau style et trois styles chacun encore non connus (révélés le 9 janvier).

Hommage au chauffeur du Bus de combat

Marquons un instant de silence pour rendre hommage au chauffeur du Bus de combat qui a été pulvérisé à la fin de la cinématique d’introduction au Chapitre. Un événement marquant pour un personnage toujours présent depuis le début du Battle Royale, même si tout reste mystérieux à son encontre. Pourquoi a-t-il été visé par l’Ultime Réalité ? Un lien avec les Sept ? En attendant de pouvoir réparer le bus, toutes les arrivées sur l’île du Battle Royale se feront via des phases de surf sur une des côtes de l’île, réduisant ainsi le champ des possibles des spawns potentiels.

Plusieurs quêtes exclusives à cette réparation du bus prendront place sur les premiers jours du Chapitre jusqu’au 4 décembre, mais puisqu’aucun bus n’est disponible, certains modes de jeu se voient donc désactivés dans l’attente de cette réparation, il s’agit des modes Fortnite OG, Recharge et Blitz. On peut retrouver des informations sur le site officiel du jeu avec des dates prévues de redémarrage. Il s’agit du cas également des parties classées qui sont pour l’heure désactivées.

Le mode Recharge et le mode Blitz feront leur retour le 4 décembre , le premier avec une nouvelle carte Contrées du surf et le second avec une nouvelle carte Havre Huppé.

, le premier avec une nouvelle carte Contrées du surf et le second avec une nouvelle carte Havre Huppé. Le mode Fortnite OG fera quant à lui le sien le 11 décembre (avec l’arrivée de la Saison 7) accompagné de Delulu le 12 décembre

Une toute nouvelle île à explorer

Adieu Onimusha, bienvenue Hera ! C’est le nom de cette nouvelle île composée de 13 lieux-dits totalement inédits, faisant la part belle au cinéma et aux Etats-Unis au sens large. On retrouve par exemple le Canyon Confidentiel, une sorte de Zone 51 et ses mystères associés ou bien Paysages Postiches et ses maisons tout en carton façon décor de cinéma.

Le parc de Wonkeeland rappelle les plus beaux parcs d’attraction, avec sa montagne russe et ses rails magnétiques qui vous serviront pour attaquer ou pour vous enfuir, sous l’œil de la mascotte, Wonkee. On retrouvera aussi de belles villes similaires à Las Vegas avec le retour de Sandy Strip alias Désert Divertissant. N’hésitez pas à fouiller un peu partout, l’île regorge de secrets.

Des boss plus intéressants

Autre nouveauté de cette saison, la possibilité non plus de seulement éliminer un boss, mais bien de lui voler son apparence et donc ses capacités. Vous tuez un boss, vous devenez ce boss… avec toutes les prérogatives qui s’y rattachent, ce qui veut dire que vous serez désormais visible pour tout le monde sur la carte à vos risques et périls.

Éliminez Bill l’humain, Mutique ou bien Brutus des plages afin de vous saisir de leurs butins et de leurs pouvoirs. Vous obtenez par la même occasion le maximum de PV et de bouclier, un bonus de PV et de bouclier max (jusqu’à 125 points), de l’énergie infinie et une compétence puissante.

Des Portail du serment renoncé sont également présents sur l’île, afin de vous munir de la terrible Lame du serment renoncé. Mais attention, à votre sortie de faille, vous tomberez sur des bots redoutables venus vous affronter. L’occasion parfaite de tester votre nouvel arsenal.

Un arsenal renouvelé

Les armes font aussi peau neuve, ou presque, dans cette nouvelle saison. Pour la première fois, la progression du rechargement est sauvegardée lorsque le chargeur est vide. C’est-à-dire que si vous êtes interrompu pendant un rechargement ou en cas de changement d’arme, le jeu gardera en mémoire où vous en étiez de votre rechargement pour vite le reprendre et enchaîner plus rapidement. De nouvelles armes font d’ailleurs leur apparition pour cette nouvelle saison et telles que décrites par le site officiel du jeu :

Pistolet-mitrailleur holo d’assaut : à lunette, rapide et redoutable à courte portée, avec une nouvelle animation de rechargement des plus classes.

: à lunette, rapide et redoutable à courte portée, avec une nouvelle animation de rechargement des plus classes. Canon à arc électrique : frappez joueurs, véhicules et constructions avec des décharges électriques.

: frappez joueurs, véhicules et constructions avec des décharges électriques. Fusil d’assaut Fatal : à lunette, automatique et parfait pour ceux qui enchaînent les tirs dans la tête à moyenne ou longue distance.

: à lunette, automatique et parfait pour ceux qui enchaînent les tirs dans la tête à moyenne ou longue distance. Fusil à pompe spécialisé en fer : un tout nouveau fusil à pompe à la force destructrice pour bien commencer le nouveau chapitre.

: un tout nouveau fusil à pompe à la force destructrice pour bien commencer le nouveau chapitre. Double fusil à pompe frappeur : un double fusil à pompe capable de percer les défenses ennemies en combat rapproché.

: un double fusil à pompe capable de percer les défenses ennemies en combat rapproché. Fusil de sniper vengeur : permet de faucher vos adversaires avec la précision d’un fusil à verrou.

: permet de faucher vos adversaires avec la précision d’un fusil à verrou. Lame du serment renoncé : chargez dans (ou hors de) la bataille plus rapidement qu’avec la lame cinétique et déchaînez une série d’attaques éclairs.

Mais également, pour votre plus grand plaisir, la voiturette tout-terrain fait son grand retour, en plus des voitures de sport et des SUV. Vous retrouverez également vos traditionnelles grenades à onde de choc et grenades collantes.

Côté soin, vous pourrez disposer de la fameuse Gourde du brave, des barils de bouclier, des kits de soins, des bandages, des potions de bouclier mais aussi des nano-potions de bouclier. Enfin, et c’est une première là aussi, des équipements seront exclusifs au mode Zéro construction comme les mini-bulles protectrices et les bunkers de poche. Mais ce n’est pas tout, puisque vous aurez d’autres manières de fuir un affrontement ou bien de vous soigner, avec de nouveaux ajouts de gameplay.

Prendre son envol

Cette nouvelle saison incorpore deux nouveaux moyens de locomotion ou plutôt de déplacement, pour favoriser vos rotations ou bien pour mieux fuir ou engager un combat, à commencer par le Wingsuit ou combinaison ailée, qui dispose d’un boost façon jet-pack pour vous faire vous envoler afin de mieux atterrir plus loin. Vous pourrez le trouver dans des coffres notamment.

Les Montgolfières sont également de la partie, avec des Stations de Mongolfière pour mieux les situer sur la carte. Elles vous permettent de trouver du loot sur sa nacelle mais aussi de vous envoler pour mieux vous rediriger vers une nouvelle zone à explorer. Attention toutefois, puisque vous serez forcément repéré plus facilement.

Ne compter que sur soi-même

Énorme nouveauté là aussi ! Après près de 40 saisons en pouvant uniquement l’utiliser pour vous rétablir en section, vous pourrez désormais prendre le contrôle d’un de ces nouveaux vans de rétablissement pilotables qui vous permettent de rétablir n’importe qui, où qu’il soit, en le glissant à l’arrière du véhicule avant de reprendre votre route.

De plus, vous pourrez aussi compter le tout nouveau dispositif d’auto-réanimation dans votre inventaire, qui vous permettra pour la première fois de vous relever avec un peu de vie lorsque vous êtes K.O. tant qu’il vous restera assez de PV pour terminer la réanimation. Tout cela sans compter sur de nouvelles options de déplacement en état K.-O. comme :

la roulade et la dégringolade : faites une roulade de côté pour esquiver les tirs ou lancez-vous dans une pente pour dévaler et fuir le danger

: faites une roulade de côté pour esquiver les tirs ou lancez-vous dans une pente pour dévaler et fuir le danger le sprint à quatre pattes : utilisez votre énergie pour vous déplacer plus vite en étant K.-O

: utilisez votre énergie pour vous déplacer plus vite en étant K.-O en cavale : en étant K.-O., vous pouvez désormais utiliser les tyroliennes et les poignées d’ascension, et même grimper sur le siège passager d’une voiture

Enfin, il vous sera désormais possible de verrouiller des zones complètement (en mode Zéro Construction), afin de vous protéger, en actionnant des boutons rouges. Ces structures demeureront indestructibles et vous permettront de trouver un nouveau plan avant que votre adversaire ne trouve un chemin parallèle.

Des petits bonus pour vous faciliter la vie

Pour cette saison, chaque phase de la tempête peut transformer le cours de la partie en temps réel. De nouvelles anomalies de faille peuvent faire apparaître du butin, ou bien vous octroyer des effets puissants et bien plus encore, avec de prochains ajouts à venir. On peut par exemple compter sur l’ajout d’un sixième emplacement d’inventaire, ou bien sur la possibilité de faire poper des lingots d’or en nombre.

Des lingots eux aussi mis à jour puisqu’ils ne seront plus conservés d’une partie à l’autre, alors il vous faudra les dépenses avant la fin de la partie pour soit rétablir vos coéquipiers, ou bien recruter des personnages ou même vous procurer de l’équipement puissant aux distributeurs automatiques. Il est désormais possible de possible de faire tomber au sol des lingots pour vos coéquipiers afin de partager les ressources et aider votre section à l’emporter.

Enfin, si vous n’arrivez pas à gérer la construction ou ne jouez qu’en mode Zéro Construction par peur de vous faire rétamer en partie classique, sachez que Fortnite a inauguré cette saison, le système de Construction simple, qui facilite l’apprentissage de la construction. Il vous suffira de regarder dans la direction voulue pour faire apparaître un sol ou un mur, ou d’appuyer sur un simple bouton pour poser un escalier ou un toit.

En bref

Voici d’autres nouveautés apportées au gameplay de ce nouveau chapitre :

Marqueurs de coups plus expressifs : les affichages de dégâts ont été repensés pour lisibilité plus claire lors des affrontements

: les affichages de dégâts ont été repensés pour lisibilité plus claire lors des affrontements Indicateurs d’état des munitions : les armes de l’inventaire affichent désormais clairement lorsqu’elles sont à sec

: les armes de l’inventaire affichent désormais clairement lorsqu’elles sont à sec Capacité de tir en sautant : viser vers le bas tout en sautant est désormais possible pour des déplacements en combat plus dynamiques

: viser vers le bas tout en sautant est désormais possible pour des déplacements en combat plus dynamiques Personnages plus détendus : les PNJ ne seront plus aussi hostiles si vous leur tirez dessus par erreur

: les PNJ ne seront plus aussi hostiles si vous leur tirez dessus par erreur Mode spectateur amélioré : après avoir été éliminé, vous passerez désormais automatiquement à la vue de votre coéquipier le plus proche pour une meilleure coordination de section

: après avoir été éliminé, vous passerez désormais automatiquement à la vue de votre coéquipier le plus proche pour une meilleure coordination de section Révision de la roue des emotes : la roue des emotes a été améliorée avec un nouveau look et une capacité accrue passant à 8 emplacements et une nouvelle vue Collections pour consulter l’intégralité de la bibliothèque d’emotes et des pistes musicales

Les nouveautés cosmétiques

Qui dit nouveau chapitre voire nouvelle saison dit forcément de nouveaux types de cosmétiques à acheter ou à débloquer dans le passe de combat. En voici une sélection pour le lancement de cette nouvelle saison. On peut notamment en découvrir grâce aux découvertes de leakers reconnus comme @iFireMonkey ou encore @Hypex et @FNAssist sur le réseau social X.

Le parapluie top 1 Fame’Brella

Le nouveau parapluie (à gauche) accompagné des versions pour les parties classées.

Les nouveaux planeurs

De manière générale, voici les autres planeurs de la saison.

Les nouvelles trainées

Les nouvelles pioches

Les nouveaux émoticônes

Les nouveaux accessoires de dos

Les nouveaux revêtements

Les nouveaux aérosols

Les nouveaux écrans de chargement

Les nouvelles mascottes

Chapter 7 – Season 1 Sidekicks: – Phantom Guffpup

– Leviathan Jr.

Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming.