Terminer les quêtes Bleach (Blitz Royale) – Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Terminer toutes les quêtes Bleach dans le mode Blitz Royale (c’est à dire 12 sur la totalité de la session), vous permettra de débloquer un écran de chargement. Vous trouverez ci-dessous les quêtes à réaliser, mises à jour à chaque déblocage, ainsi que nos conseils pour les terminer rapidement.

Où trouver et comment utiliser un Zangetsu Dédoublé ?

Vous le verrez, de nombreuses quêtes sont liées à l’utilisation d’une nouvelle arme liée à cette collaboration avec Bleach, le Zangetsu Dédoublé de rareté Mythique. Il s’agit d’un ensemble de deux lames de rareté Légendaire dévastatrices, qui vous permettent en prime de sprinter plus longtemps, de sauter plus haut et de bénéficier d’un double-saut (Ruée aérienne). Ces lames disposent de deux attaques (comme le Katana de La Mariée dans le mode Battle Royale), à savoir le Combo ainsi que l’Assaut tombant. Il vous suffira de regarder les commandes à gauche de l’écran et de vous faire plaisir pour comprendre comment fonctionne cette arme.

Vous la trouverez principalement dans des coffres, mais aussi et surtout dans des lamas dorés ou des ravitaillements qui tombent du ciel, et bien entendu sur vos ennemis tombés au combat. Gardez à l’esprit qu’il demeure un petit temps de latence avant qu’une attaque se déclenche lors de vos assauts.

Quêtes de Rukia Kuchiki – Officier de la 13ᵉ Division

Cet ensemble de quêtes est constitué de quatre quêtes diverses à terminer. Chaque quête vous octroie 10 000 EXP soit un total de 40 000 EXP pour cette section. Hormis les quêtes relatives au Zangetsu Dédoublé (nous vous l’expliquons plus haut), ces quêtes ne sont pas difficiles à réaliser.

Infliger des dégâts à des joueurs avec le combo de Zangetsu dédoublé (500)

Remporter une partie de Blitz Royale avec Zangetsu dédoublé (1)

Infliger des dégâts à des joueurs avec l’attaque Assaut tombant de Zangetsu dédoublé (250)

Éliminer des joueurs à moins de 15 m de distance (25)

Quêtes de Orihime Inoue – Camarade de classe d’Ichigo

Cet ensemble de quêtes est constitué de quatre quêtes variées à terminer. Chaque quête vous octroie 10 000 EXP soit un total de 40 000 EXP pour cette section. Hormis les quêtes relatives au Zangetsu Dédoublé (nous vous l’expliquons plus haut), ces quêtes ne sont pas difficiles à réaliser.

Entrer dans une faille dans les 15 s après avoir subi ou infligé des dégâts à des joueurs (3)

Parcourir la distance en utilisant la ruée aérienne de Zangetsu dédoublé (75)

Regagner des PV ou obtenir des boucliers (750)

Remercier le chauffeur du bus (3)

Quêtes d’Ichigo Kurosaki – Shinigami suppléante

Disponibles le 30 décembre à 15h

Quêtes Uryû Ishida – Quincy

Disponibles le 30 décembre à 15h

D’autres quêtes sont à venir plus tard sur les trois semaines de l’événement. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir.