Quêtes de Fall Guys Crown Jam – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Ces quêtes temporaires sont capables de vous rapporter un total de 195 000 XP soit plus de 2 niveaux du passe de combat. Vous trouverez ci-dessous l’intitulé des quêtes ainsi que la quantité de répétitions à opérer pour réussir ces quêtes.

Règne de l’arène

Jouer à des parties de Crown Jam (5) Accessoire de dos : Haricot en peluche bleu

Gagner une partie de Crown Jam (1)

Bousculer le porteur du ballon couronne (15) Utiliser la touche indiquée sur votre écran



Paniers en folie

Faire des tirs avec le ballon couronne (20)

Faire des passes décisives (3)

Marquer des points avec un dunk (5) Soyez très près du panier pour faire un punk

Marquer des points avec un tir (5)

Compétition amicale

Reprendre le ballon couronne à l’équipe adverse (3)

Conserver l’élan pendant un certain nombre de secondes (600)

Passer le ballon couronne (20)

Succès foudroyant

Activer les compétences de succès vous demandera soit du temps, soit d’effectuer des actions comme des bousculades ou de belles passes pour l’accélérer. Appuyez ensuite sur la touche à l’écran pour activer la compétence.

Activer la compétence de succès Gros haricot (5)

Activer la compétence de succès Dalle à rebond (5)

Activer la compétence de succès Canon à confettis (5)

Gagner des points de succès (5000)

Pour toute question sur le Chapitre Sept Saison 1 de Fortnite, vous pouvez vous référer à notre guide complet sur la saison.