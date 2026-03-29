Localisation des Cubes du Chaos (Partie 1) – Guide Fortnite Chapitre 7 Saison 2
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Rédigé par Florian
Cette saison dans Fortnite, vous devez ramasser des Cubes du Chaos répartis un peu partout sur la carte. Vous trouverez ci-dessous la localisation des 40 premiers cubes à ramasser pour débuter cette chasse un peu spéciale.
Comment récupérer un Cube du Chaos ?
Suivez la localisation des Cubes notés sur notre carte ci-dessous. Une fois devant, vous repèrerez ce cube brillant devant vous. Ramassez-le pour valider l’avancée de la quête.
Où trouver les Cubes du Chaos dans Fortnite (Partie 1) ?
Vous trouverez ci-dessous la localisation de tous les Cubes du Chaos de la première partie de cette quête au long cours. Un ensemble de 40 cubes à retrouver sur 70 au total, que nous vous avons répartis par couleur sur notre carte maison, pour boucler une sous-quête après l’autre :
- Pins noirs : Studios Sus
- Pins rouges : Pelouse Paisible
- Pins jaunes : Wonkeeland
- Pins verts : Escale Express
- Pins bleus : Paysages Postiches
- Pins oranges : Boulevard de la Gloire
- Pins blancs : Hauteurs Harmonieuses
- Pins roses : Territoire Ténébreux
N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir sur celle-ci.
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Date de sortie : 25/07/2017