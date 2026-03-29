Comment récupérer un Cube du Chaos ?

Suivez la localisation des Cubes notés sur notre carte ci-dessous. Une fois devant, vous repèrerez ce cube brillant devant vous. Ramassez-le pour valider l’avancée de la quête.

Où trouver les Cubes du Chaos dans Fortnite (Partie 1) ?

Vous trouverez ci-dessous la localisation de tous les Cubes du Chaos de la première partie de cette quête au long cours. Un ensemble de 40 cubes à retrouver sur 70 au total, que nous vous avons répartis par couleur sur notre carte maison, pour boucler une sous-quête après l’autre :

Pins noirs : Studios Sus

Pins rouges : Pelouse Paisible

Pins jaunes : Wonkeeland

Pins verts : Escale Express

Pins bleus : Paysages Postiches

Pins oranges : Boulevard de la Gloire

Pins blancs : Hauteurs Harmonieuses

Pins roses : Territoire Ténébreux

N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir sur celle-ci.