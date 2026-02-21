Quêtes de la Fête des Lanternes – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes de la Fête des Lanternes

Ci-dessous, vous trouverez la liste des 10 quêtes demandées pour obtenir les 100 000 XP proposés (10 000 XP par quête) ainsi que les deux récompenses cosmétiques : l’emote Bring It! dès 3 quêtes terminées et l’émote Pour l’amour du jeu pour 8 quêtes. Rappelons que ces quêtes ne pourront être effectuées que dans le Mode Recharge par équipes de 8 joueurs et joueuses.

Éliminer des joueurs (45)

Infliger des dégâts à des joueurs avec un pistolet-mitrailleur ou un pistolet (450)

Infliger des dégâts à des joueurs avec un fusil d’assaut ou un fusil à pompe (500)

Faire une emote près d’un équipier (2)

Infliger des dégâts à des joueurs à plus de 15 m de distance (500)

Atterrir à des lieux-dits dans plusieurs parties (5)

Construire ou détruire des structures (45)

Décrocher une Victoire royale (1)

Percer le bouclier des joueurs (15)

Regagner des PV ou obtenir du bouclier (250)

Vous remarquerez que ces quêtes ne sont pas difficiles à comprendre ni à effectuer et ne nécessitent donc pas de guide à proprement parler, mais pourraient vous prendre pas mal de temps vu qu’elles demandent certains critères élevés en peu de temps. On vous rappelle que ces quêtes sont actives jusqu’au 25 février à 15h. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de la saison pour tout savoir sur le jeu.