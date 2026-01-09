Fortnite Chapitre Sept Saison 1 : South Park, Escouades de 5, Passe de combat gratuit… Toutes les nouveautés de la mise à jour 39.20 déployée ce 9 janvier

Après cette trêve hivernale qui aura duré près de 3 semaines, il est grand temps pour les développeurs de nous proposer une nouvelle grosse mise à jour de contenus pour cette première saison du chapitre sept, alors que celle-ci est censée durer encore près de 2 mois. Voici les nouveautés à retenir pour cette mise à jour v39.20.

South Park débarque

Après avoir consacré une mini-saison entière au phénomène Simpson, Fortnite nous propose de vivre un début d’année sous la bannière d’un autre phénomène d’animation, South Park, avec un mini-événement Les Créations du Chaos, disponible du 9 janvier au 5 février. Kenny, Stan, Kyle, Cartman et Butters débarquent dans le Battle Royale avec plein de nouveautés et de cosmétiques en boutique. Chacun des skin sera à acheter dans la boutique, ou compris dans un bundle à 4000 V-Bucks. Et pour fêter l’arrivée de la série d’animation dans le gargantuesque jeu d’Epic Games, les studios respectifs ont décidé de proposer un mini-épisode en hommage à la mise à jour, quelques heures avant son déploiement, que vous pouvez retrouver ci-dessus.

Un tout nouveau mini-Passe de combat du Chaos a d’ailleurs été déployé, avec plusieurs récompenses totalement gratuites et aussi plusieurs quêtes à réaliser sur la durée de l’événement. Disponible sans aucun V-Bucks, le passe gratuit va vous permettre de récupérer 13 récompenses sur le thème de South Park tel qu’une emote fusée Cheesy Poofs, l’accessoire de dos Sac à dos CRED, la pioche Terrance et Phillip et bien plus. Et en terminant toutes les quêtes, vous pourrez obtenir le planeur aéronef d’Imaginationland.

Nouveautés de gameplay

Cette mise à jour 39.20 permet à Fortnite d’introduire deux nouvelles mécaniques spécifiques à cet événement South Park. Déjà, il vous est désormais possible de restaurer des points de vie, de soigner vos alliés ou d’infliger des dégâts aux ennemis grâce aux Cheesy Poofs. Il vous sera également possible de revenir automatiquement en jeu après une élimination à l’aide du Jeton de réapparition de Kenny (à usage unique). Cela engendre la disparition (temporaire ?) du Dispositif d’auto-réanimation.

Enfin, vous pourrez même pour la première fois contrôler le déplacement de la tempête en récupérant dans le ciel le Bâton de la Vérité (lui aussi à usage unique). Cela prendra la forme d’une anomalie de faille qui rétrécira la tempête immédiatement pour qu’elle vous entoure pour le cercle final.

Des nouveautés de gameplay non négligeables qu’il faudra juger manette en main pour leur caractère un peu cheaté (ou pas selon les goûts), mais qui devraient être temporaires, tout comme le tout nouveau mode de jeu depuis longtemps attendu et qui fera parler, l’arrivée des Escouades de 5 joueurs et joueuses.

Nouveau : jouez en Escouades de 5

Cette mise à jour ajoute donc un mode de jeu assez attendu, les Escouades en équipe de cinq joueurs et joueuses. Vous trouverez désormais la possibilité de créer une plus grande équipe, en plus des modes traditionnels Solo, Duo, Trio et Sections de 4 joueurs et joueuses. Le reste du contenu du jeu ne semble pas changer, mais cela devrait apporter pas mal de stratégie et rabattre les cartes de celles et ceux déjà habitués aux autres configurations.

La carte fond à vue d’œil

Avec l’arrivée de la collaboration exclusive consacrée à South Park, la carte se modifie et se sépare de sa belle robe de neige, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Quelques changements sont à noter, comme le Berceau du Voyageur se déplaçant sur la carte, l’apparition d’une faille juste au-dessus, mais aussi et surtout Wonkeeland qui se voit transformé en Cartmanland le temps de la collaboration.

CartmanLand propose désormais plusieurs attractions pilotables, comme Chaos Blast, Voyage au Centre de la Terre ou encore la très élégante Pi Pi’s Urineworld. Au moins c’est dans le thème.

Les nouveaux cosmétiques

Ces nouveautés nous sont proposées grâce aux leakers bien connus Hypex et FireMonkey.

Les cosmétiques à venir

Cette présentation vous montre les cosmétiques débloqués dans cette mise à jour et qui seront soit disponibles en boutique soit dans le passe de combat gratuit. Notez la présence d’un nouveau personnage, Daigo Soldat d’Elite, qui devrait renforcer le lore prochainement. Le skin serait exclusif à la prochaine Coupe classée.

Les super-styles pour le passe de combat

La mise à jour de ce 9 janvier coïncidait avec l’arrivée des nouveaux styles pour les tenues du passe de combat, pour celles et ceux ayant largement dépassé le niveau 100 de base. Vous pourrez débloquer ces styles avec de nouveaux niveaux atteints. Notez que vous commencez à débloquer ces ensembles aux niveaux 102 puis 108, 122 etc. Vous devrez notamment monter deux fois de niveau pour le premier super-style. On retrouvera les styles Promenade des palmiers, Oasis acidulée et Noir tendance pour les cinq tenues concernées.

En bref

Parmi les autres annonces, notez la disparition de la map Stranger Things dans le mode Blitz, tout comme la collaboration avec Bleach. La nouvelle rotation des cartes de Blitz inclut Havre Huppé et

. La nouvelle rotation des cartes de Blitz inclut Havre Huppé et Ainsi que l’ajout des trois dernières pages du Passe de combat OG en cours soit 21 récompenses. Vous avez jusqu’au 18 mars pour le terminer. L’événement du Roi des Glaces aura d’ailleurs lieu le 15 février à 20h.

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming.