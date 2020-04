Comment obtenir l’invocation Gros Chocobo – Final Fantasy VII Remake

L’invocation Chocobo et Mog n’est pas la seule représente des créatures si mignonnes de Final Fantasy VII Remake, puisque le Gros Chocobo fait également son retour dans le jeu. Voici comment l’obtenir.

Où obtenir le Gros Chocobo dans Final Fantasy VII Remake ?

Tout comme Shiva, le Gros Chocobo nécessitera tout d’abord d’être battu avant d’obtenir sa matéria d’invocation, et c’est une nouvelle fois du côté des rapports de combats de Chadley qu’il faudra aller la chercher. Pour cela, rendez-vous au chapitre 9, au coeur de Wall Market. Chadley vous proposera une nouvelle mission VR, à accomplir aux côtés d’Aerith une nouvelle fois.

Comment battre le Gros Chocobo ?

Contrairement à Shiva, le Gros Chocobo ne dispose pas de réelles faiblesses et se paye même le luxe d’avoir une grande résistance aux coups physiques. Pour faire monter sa barre de Choc, il vaudra donc mieux miser sur la magie. Heureusement, le Gros Chocobo n’est pas véritablement menaçant, puisque la plupart de ses attaques peuvent être facilement évitées.

Cependant, au fur et à mesure du combat, un Mog viendra invoquer des créatures de soutien, comme des Bombo, des Pampa, des Tomberry et des poussins Chocobo. Il faudra donc faire particulièrement attention aux coups de couteau des Tomberry, et viser les Bombo avec Aerith qui les éliminera rapidement.

Au fur et à mesure du combat, de plus en plus de Mog seront présents pour faire apparaître toujours plus de créatures. C’est donc une bataille d’endurance qui s’engage, mais l’une de vos invocations pourra venir vous aider.

Après l’avoir terrassé, vous obtiendrez la matéria d’invocation Gros Chocobo tout en complétant le rapport de combat en question.