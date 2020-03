Après avoir fait l’objet de fuite en décembre, la démo de Final Fantasy 7 Remake est belle et bien disponible sur le PlayStation Store de Sony. De quoi faire patienter les fans jusqu’à la sortie du titre prévue pour le 10 avril 2020.

Dans cette démo téléchargeable, il vous sera proposé d’effectué une mission qui est l’opération de sabotage du réacteur mako nº 1. Sachez que les données de la démo ne sont pas transférable et que donc vous devrez recommencer cette partie du jeu à son lancement. La démo pèse tout de même 7,59Go d’après la description de la fiche dans le magasin de PlayStation. Sachez enfin que pour les joueurs qui téléchargeront la démo avant le 11 mai prochain, ils recevront un thème PlayStation 4 exclusif représentant les personnages principaux. (Le thème ne sera disponible néanmoins qu’à la sortie du jeu).

We've just released the free #FinalFantasy VII Remake demo on PlayStation Store.

What are you waiting for? Download it now and experience the beginning of the story for yourself! #FF7R

👉 https://t.co/Gi4onqN0Cb pic.twitter.com/rX0ELUINHO

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 2, 2020