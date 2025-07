Tokyo Game Show 2025 : Voici la liste des exposants pour le salon japonais (Sony, Square Enix, SEGA…)

Qui sera présent durant le salon japonais ?

Ce n’est pas parce qu’un exposant se retrouve au Tokyo Game Show qu’il aura des annonces tonitruantes à nous faire (ou même des annonces tout court), mais il est toujours bon de savoir qui sera présent ou non. Puisqu’il y a beaucoup, beaucoup de monde, on s’intéressera ici surtout aux grands noms de l’industrie, et à ceux qui prévoient de sortir des titres sur consoles et PC.

Voici la liste des exposants déjà confirmés pour le Tokyo Game Show :

91Act

Alliance Arts

ANANTA

Animula Nook

Annapurna Interactive

Antom (Ant International)

Any

AppPay

Arc System Works

AREA35

ArtDock

Arum Games

AYANEO

Baiyujing Studio

Bandai Namco Entertainment

Banjihagames

Battlestate Games

Beep Japan

BeXide

Blackmagic Design

BloodLoop

BoomBit

Canon

Capcom

Century Games

Chasing Kaleidorider

City Connection

Clover Games

Clover Lab

COLOPL

com2us

Corsair Japan

Coyote Runner

D3 Publisher

Drecom

Duet Night Abyss

EastasiasoftECI GAMES

Electronic Arts

Eighty Kosan

Entergram

Frozen Way

Fusion Interactive

Galleria (Thirdwave)

Game Source Entertainment

Gemdrops

Genki

German Pavilion

Giga-Byte Technology

GMO Media

Google Play

Graph

GRYPHLINE

GungHo Online Entertainment

Gunma prefecture

Gyeongnam Global Game Center

HakkoAI

Happinet

Hooded Horse

HORI

Hotta Studio

I-O DATA DEVICE

IID

Identity V

Immortals Studios

IndieArk

Infold Games

Inti Creates

ITC

Italy Pavilion

Iwakuni City

IzanagiGames

Joy Mobile Network

Joytify

Junyun

Kadokawa

Kakehashi Games

KALPA: Cosmic Symphony

kawakamisangyou

Kemco

Koei Tecmo Games

Konami Digital Entertainment

Korea Pavilion

L-TEK

Lan-bridge Communications

Launcelot

LEVEL-5

Level Infinite

Lost Marble

lowiro

Mad Catz

Mango Party

Manjuu

Mecha BREAK

Mizuno

MOSS

Moscow Game Hub

MouseComputer

MSI

MUTAN

NeoBards Entertainment

Netmarble

Nexon

Nextorage

NHK x GAME

Norwegian Games

Not An Avocado Studio

Of Peaks and Tides

One or EIGHT

ONEXPLAYER

OTSUA

Parco Games

Pearl Abyss

Planet Party Time

PLAYCARE

PROTOTYPE

Qookka Games

Quills: The Medieval War

Rainy Frog

RAZBAM JAPAN

Red Dunes Games

Riot Games

ROG (ASUS JAPAN)

SEGA

Sony Interactive Entertainment

Square Enix

STARWARD

STUDIOBSIDE

SUCCESS Corporation

Sword of Justice

Taipei Game Show

Tassei denki

Teyon Japan

TOEI Animation

Tokyo Metropolitan Television

Topre

UNICO

Ubisoft

Ukiyo Studios

Vic Game Studios Japan

Weaving

Witchspire

XD

Yoshimoto Kogyo

Zeta Division

ZUIKI

La liste complète est à retrouver sur le site Gematsu. De plus, le visuel principal (bien chargé) de cette édition 2025 a été dévoilé. Rendez-vous maintenant du 25 au 28 septembre prochain, avec quelques annonces à découvrir et peut-être une ou deux conférences à suivre si Xbox confirme sa présence plus tard.