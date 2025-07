Réaliser des portages de jeux Xbox Series S sur Switch 2 serait facile selon le studio Virtuos

Sauf pour certains types de jeux

Spécialisé dans les portages, remasters et autres remakes, comme celui de Metal Gear Solid 3, Virtuos est un studio dont l’avis compte sur ce genre de sujets. Pour Eoin O’Grady, directeur technique au sein de Black Shamrock (qui est une filiale de Virtuos) qui a été interviewé par Wccftech, la Switch 2 en a suffisamment sous le coude pour que des jeux qui peuvent tourner sur Xbox Series S puissent aussi être viables sur la console de Nintendo.

Notamment grâce à la présence du DLSS qui permet à la Switch 2 de rattraper un peu de retard par rapport au GPU de la Xbox Series S :

« Du point de vue du GPU, la Switch 2 est légèrement inférieure à la Series S ; cette différence est plus marquée en mode portable. Cependant, la Series S ne prend pas en charge des technologies comme le DLSS, contrairement à la Switch 2. Cela rend les capacités GPU des deux consoles globalement comparables. Du point de vue du processeur, la distinction entre les deux consoles est plus nette. La Switch 2 est plus proche de la PS44 à cet égard, avec un processeur légèrement plus puissant. Étant donné que la plupart des jeux ont tendance à solliciter davantage le GPU que le processeur lorsqu’ils sont bien optimisés, l’impact de cette différence dépend largement du jeu concerné et de sa fréquence d’images cible. »

Il précise que si un jeu peut tourner en 60 images par seconde sur Series S, il pourrait facilement avoir droit à un portage sur Switch 2. Sauf dans le cas de jeux avec des mécaniques de physique un peu plus poussées, qui rendraient le framerate plus compliqué à maitriser. On imagine que l’option est en tout cas explorée par bon nombre de studios, avec des portages qui pourraient être annoncés en vagues dès les prochains mois.