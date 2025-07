Square Enix investit dans BetaDwarf, le studio derrière l’action-RPG Vaultbreakers

BetaDwarf est un studio danois encore assez inconnu dans le paysage européen, même si son précédent jeu Minion Masters a connu son petit succès en tant que free-to-play, tandis que Forced Showdown a lui aussi été reçu positivement.

Aujourd’hui, il se lance dans un projet nettement plus massif avec Vaultbreakers, un action-RPG PvPvE en vue de dessus qui avait besoin d’un gros investissement pour être mené à bien. Étonnamment, c’est donc du côté de chez Square Enix que BetaDwarf est allé trouver de l’aide, puisque l’éditeur a décidé d’investir massivement dans le studio, sans que l’on sache combien précisément.

Hideaki Uehara, directeur général chez Square Enix Holdings, déclare :

« Square Enix est toujours à l’affût de jeux de haute qualité et de studios de développements talentueux. Quand j’ai joué à Vaultbreakers, j’étais véritablement enthousiasmé par l’expérience de connexion avec les autres joueurs et l’exploration de la diversité du monde. Après avoir visité BetaDwarf et découvert la mission et passion de l’équipe, nous avons décidé d’investir en eux afin de les aider à réaliser leur rêve et amener le jeu aux joueurs du monde entier. »