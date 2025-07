Petit retour sur l’extension Final Fantasy de Magic The Gathering

Rien n’est laissé de côté

En ouvrant les boosters Magic The Gathering offerts par Wizard of the Coast. On comprend très vite le succès de cette collaboration et pourquoi il est si compliqué de s’en procurer. Les artworks des cartes sont magnifiques. Elles allient des relectures plus occidentales, plus proches du style original de Magic, des personnages de Square Enix, à certaines ayant un style plutôt « anime ». Le tout s’intègre très bien à l’univers, que ce soient les éléments des sorts, les tenues des personnages ou les créatures bien connues. Aucune carte ne choque sur le champ de bataille aux côtés des précédentes cartes (au contraire peut-être du futur set Spider-Man qui fait un peu peur à la communauté).

En plus des monstres et des sorts iconiques, le set contient de nombreuses cartes faisant référence à des scènes mythiques du célèbre JRPG, comme le suplex de Sabin sur le train fantôme dans Final Fantasy VI. Malgré tout, quand on pense à Final Fantasy, on pense à ses personnages hauts en couleurs qui ont marqué des générations. Et lorsqu’on veut couvrir 16 RPG avec tous leurs personnages jouables et tous leurs méchants, on se retrouve avec un set un peu trop rempli de personnages légendaires.

Les créatures légendaires, dans les règles de Magic The Gathering, sont des créatures nommées et uniques. Cela se traduit par une impossibilité d’en avoir deux similaires sur votre côté du terrain. Bien évidemment, cela pose quelques problèmes d’équilibrage au sein de l’extension, en particulier dans les formats limités comme le draft ou le scellé. Difficile de contenter tout le monde.

Un accent mis sur la collection

Pour parler des raretés des cartes, il est assez facile de s’y perdre. Une même carte peut avoir jusqu’à 4 traitements différents. En plus de la version normale de la carte, vous pouvez avoir une version extended où l’artwork dépasse un peu du cadre habituel. Dans les traitements plus intéressants, il y a un bon nombre de cartes avec des artworks full art.

Parmi celles-ci, les nouveaux types de cartes, les invocations. La mécanique unique de Final Fantasy, qui ici est un mix entre une créature et une saga, met bien en valeur le côté temporaire des invocations dans les jeux originaux. Les mécaniques sont encore une fois bien pensées pour allier des cartes intéressantes à un respect très précis de la licence.

La plupart des héros ont aussi droit à une version sans bordures, dessinée par des artistes japonais, surplombant le nombre de leur Final Fantasy d’origine. Les boosters n’étant toujours pas assez complets au goût de Wizard of the Coast, environ un paquet sur trois contient une carte de la collection FINAL FANTASY Through the Ages. Cette collection ressort d’anciennes cartes plus ou moins populaires et remplace leurs illustrations par d’anciens artworks ou visuels de Final Fantasy. Ce ne sont pas les cartes les plus inspirées, surtout celles qui sont uniquement des captures d’écran de vieilles cinématiques PS1. Mais malgré tout, ça fonctionne, on est toujours heureux de tomber sur l’une d’entre elles dans nos ouvertures.

Les cartes FINAL FANTASY Through the Ages ont une spécificité : elles ne sont pas légales en standard, mais uniquement dans les anciens formats ou les formats limités. Bien sûr, en plus de tout ça, chacune des cartes peut être trouvée avec un traitement foil, pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Avec tout ça, on voit que l’aspect collection est de plus en plus poussé par Wizards of the Coast : il est de plus en plus plaisant d’ouvrir des boosters de cartes Magic.

Cette extension ne parlera peut-être pas aux plus puristes de Magic the Gathering, mais nous avons pris un grand plaisir à découvrir toutes ces cartes. De plus, c’est super de voir un tas de gens se servir de Final Fantasy comme d’une porte d’entrée à un jeu de cartes qui fait parfois un peu peur vu de l’extérieur. Il y a de plus en plus de personnes qui tombent dans l’addiction Magic et, en tant que joueur, on ne peut être qu’heureux de voir la communauté s’agrandir. On attend désormais plus de détails sur les futurs Universe Beyond, le controversé set Spider-Man ou celui qui semble plus cohérent avec cette licence, Avatar, le dernier maître de l’air.