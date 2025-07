The Last of Us Part II Remastered se met à jour et vous permet de rejouer l’histoire, cette fois-ci de manière chronologique

Une anti-Director’s Cut si vous préférez

Si vous avez joué à The Last of Us Part II, vous savez que le récit n’est pas complétement raconté de manière linéaire, avec des retours dans le temps et des changements de points de vue qui permettent d’alterner les temporalités (ce qui le fait parfois souffrir de quelques baisses de rythme). Naughty Dog (avec l’aide de Nixxes) a donc eu l’idée de vous donner envie de relancer l’aventure en vivant cette fois-ci les événements de manière chronologique :

« Grâce au nouveau mode Chronologique, nous pensons que les joueurs plongeront plus profondément dans l’histoire de Part II. Par exemple, ils comprendront mieux pourquoi le fait qu’Ellie se voie offrir une guitare lui donne tant envie d’apprendre à en jouer, tandis que la traversée de Seattle fera un parallèle fascinant entre les itinéraires entremêlés d’Ellie et Abby. Vous verrez à quel point les protagonistes étaient proches de se croiser, l’impact de leurs actions l’une sur l’autre et bien plus. »

Dès aujourd’hui, les possesseurs de The Last of Us Part II Remastered peuvent télécharger une mise à jour pour vivre cette expérience avec le mode Chronologique, qui entremêle un peu mieux les aventures d’Ellie et d’Abby. Un habile moyen de capitaliser sur le jeu en allant chercher de nouveaux acheteurs après la diffusion de la saison 2 de la série sur HBO, quand bien même celle-ci a divisé les foules.

Vous y débloquerez également de nouveaux trophées, tandis que deux nouveaux skins seront proposés pour Joel et Tommy dans le mode Sans retour. Des costumes que vous reconnaitrez sans doute, puisque les deux frangins s’habillent ici selon le look des deux autres frères les plus célèbres des jeux Naughty Dog, Nathan et Sam d’Uncharted. Le tout est proposé gratuitement.