Chapitre 4 : Virée nocturne – Final Fantasy VII Remake

Comme Cloud l’a promis dans le chapitre 3 de Final Fantasy VII Remake, Jessie et lui sortent du bidonville de nuit, et sont rapidement rejoints par Biggs et Wedge pour une virée à moto.

Course-poursuite à moto

La balade va vite tourner au combat puisque la Shinra sera très vite interpellée par les actions du groupe. Familiarisez-vous avec les commandes de la moto dans un premier temps, que vous pouvez voir en haut à gauche.

Les gardes à moto vous rejoindront très vite. Appuyez sur l’accélérateur pour les rattraper et éliminez-les. Vous pouvez aussi les attaquer de loin avec votre compétence spéciale en appuyant sur L1+Triangle, mais cette capacité mettra du temps à se recharger, il faut donc l’employer avec parcimonie.

Des drones seront également de la partie. Évitez leurs rayons lorsque la cible se resserre sur Cloud, et prenez garde aux grenades des motards.

Rochey, membre du du SOLDAT, viendra vous causer un peu plus de soucis à la sortie du tunnel. Faites attention à ses attaques à distance et utilisez la vôtre pour l’atteindre rapidement. Lorsqu’il charge son attaque, attendez le dernier moment pour esquiver. Prenez également garde aux éclairs sur la route.

Selon la manière dont vous vous êtes débrouillé, Jessie vous complimentera ou non sur votre manière de conduire, ce qui vous donnera accès au trophée « SOLDAT sur deux roues« .

Une fois arrivé à destination, montez les escaliers et suivez le groupe dans le secteur 7 jusqu’à arriver devant la maison de Jessie. Suivez ses indications pour rentrer à l’intérieur en douce, puis dans la chambre de son père alité. Par terre, vous pourrez ramasser une lettre de Jessie qui vous en apprendra plus sur son passé. Vous pouvez ensuite prendre le badge de son père dans la combinaison accrochée au mur, puis sortir de la maison.

Jessie et les autres rejoignent Cloud avant de partir en expédition dans l’usine de la Shinra. Après quelques discussions, Cloud, Biggs et Wedge entrent dans l’usine. Avant de commencer l’infiltration, baladez-vous dans l’entrée de l’usine pour trouver un coffre avec 2 super-potions, ainsi qu’une aire d’entraînement pour vous exercer si cela est besoin.

Revenez voir Biggs et Wedge et équipez-vous au moins d’une matéria de Feu ou de Foudre (les deux si possible), ainsi que l’invocation Ifrit. L’opération commencera avec un flashback entre Tifa et Cloud, avant que le combat ne débute. Tuez rapidement les grenadiers en premier puis les autres soldats jusqu’à ce qu’un garde armé d’un bouclier apparaissent. Lancez-lui le sort Feu pour l’abattre directement.

Après une bataille contre des chiens de gardes, des Nettoyeurs surgiront. Lancez le sort Foudre sur les machines pour faire grimper leur barre de choc rapidement. Ifrit vous viendra en aide lors de ce combat si vous le souhaitez.

Rochey viendra à nouveau vous confronter en duel par la suite. Il est relativement sensible à la magie, n’hésitez donc pas à en abuser pour lui infliger l’état Fragilité. Contrez ses assauts au bon moment, avec un timing parfait pour le déstabiliser lors de ses combos.

Après quelques vannes un peu lourdes sur le postérieur de Wedge, enfuyez-vous aux côtés des autres membres d’Avalanche et suivez Jessie jusqu’à un chemin dérobé. Sur le chemin, vous trouverez la matéria Résurrection. Assistez à la cinématique avant d’être de retour dans le bidonville.

Suivez Wedge qui vous montrera où habitent ses camarades, jusqu’à aller dans sa propre maison où de nombreux chats vous attendent. Sur le chemin du retour, arrêtez-vous chez Jessie pour une petite conversation.

Peu importe le choix que vous ferez ici, vous serez récompensé par une matéria Protection. Prenez le temps de discuter avec Biggs sur le pas de sa porte histoire de la rassurer, puis rentrez dans l’appartement de Cloud et reposez-vous.

Cloud sera réveillé par une attaque des mystérieux spectres, qui envahissent le bidonville. Tifa et lui devront rejoindre Barret et Jessie devant le bar en se frayant un chemin parmi ces créatures qu’il faudra parfois combattre.

Une fois devant le bar, concentrez-vous sur la Créature du néant lorsqu’elle est sensible. Lorsqu’elle regagnera son immunité, éliminez les spectres autour pour la rendre à nouveau vulnérable. Après ce combat, dirigez-vous vers la gare pour clore ce quatrième chapitre.