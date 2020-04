La récolte des rebuts – Final Fantasy VII Remake

Durant le chapitre 7 de Final Fantasy VII Remake, vous serez en mesure d’affaiblir le boss de cette section de diverses manières, et cela vous donnera accès à cette nouvelle histoire annexe.

Comment récupérer les trésors du chapitre 7 ?

En récupérant des cartes d’accès tout au long du chapitre, vous pouvez handicaper l’Aerodestructeur en lui retirant certains morceaux de son armement.

En choisissant de faire cela, ces déchets seront amenés vers une décharge qui sera accessible juste avant le combat contre le boss, via une salle de contrôle avant la salle de repos. Il faudra ici actionner des leviers de manière synchronisée avec Barret et Tifa, et ce quatre fois d’affilée.

Soyez patients et exécutez les manœuvres pour ouvrir la salle des trésors à côté de vous, où vous pourrez ramasser de nombreux objets en rapports avec les pièces de l’Aerodestructeur que vous avez jeté. Vous pouvez également ramasser la matéria Magie augmentée et terminer cette histoire annexe pour obtenir le trophée « Les pros du déverrouillage« .

