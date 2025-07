Clair Obscur: Expedition 33 impressionne Neil Druckmann, le co-créateur de The Last of Us

Une reconnaissance qui devrait plaire aux français de Sandfall

Sur Instagram, Neil Druckmann a partagé son admiration après avoir terminé Clair Obscur: Expedition 33. Bien qu’il ait récemment quitté la production de la saison 3 de The Last of Us sur HBO pour se consacrer à Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain projet de Naughty Dog, peut-être que ce temps retrouvé lui a permis de savourer comme il se doit le RPG français.

J’ai terminé Claire Obscur: Expedition 33. Je suis en admiration. L’un des récits les plus émouvants et créatifs auxquels j’ai joué depuis longtemps.

Pour les plus curieux ayant déjà terminé le jeu, Neil Druckmann s’exprime également sur la fin dans les commentaires de sa publication. Une analyse que l’on ne développera pas ici pour éviter tout spoiler.

En tout cas, il s’agit d’un compliment de poids, venant d’un créateur ayant façonné des licences emblématiques, notamment The Last of Us. Cette reconnaissance de la part d’un pair aussi respecté montre à quel point Sandfall peut être fier du travail accompli, notamment sur le plan narratif. Comme le souligne notre test, il brille par la richesse de son univers, la force de ses personnages et sa direction artistique magistrale.

Comme pour Square Enix (probablement), on peut désormais imaginer que plusieurs grands studios vont sérieusement s’intéresser à ce phénomène et s’en inspirer, à différents degrés.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.