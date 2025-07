Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 juillet (Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Patapon 1+2 Replay…)

Les sorties jeux vidéo de la semaine

Pour cette nouvelle semaine, ce sont des jeux venus du passé qui sont à l’honneur, et qui aiment bien les additions. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 et Patapon 1+2 Replay = grosse bouffée de nostalgie, sans parler du retour de System Shock 2 sur consoles, mais on aura tout de même droit à quelques nouveautés si l’on va chercher un peu plus loin chez les indépendants.

Voici les sorties jeux vidéo importantes de cette semaine :

10 juillet

11 juillet