Comment obtenir la matéria d’invocation Bahamut – Final Fantasy VII Remake

Tout comme Leviathan et la plupart des autres invocations de Final Fantasy VII Remake, Bahamut demandera d’être apprivoisé avant d’obtenir sa matéria d’invocation. Voici la marche à suivre pour lui faire face.

Comment débloquer le combat contre Bahamut ?

Tout d’abord, il faudra avoir complété les 19 rapports de combat de Chadley pour avoir une chance d’affronter Bahamut. Le plus difficile sera de terminer le rapport vous demandant de maîtriser toutes les matérias vertes, dont Résurrection. Celle-ci demande 5 000 PC pour arriver au niveau maximum, ce qui n’est pas une mince affaire. Prenez soin de l’associer avec la matéria bleue Augmentation de PC pour qu’elle grimpe en niveau rapidement, ou jouez en mode Difficile pour obtenir des boosts de PC importants.

Une fois le rapport de combat numéro 20 débloqué, vous pourrez affrontez Bahamut, mais il faudra bien vous préparer avant de vous lancer à l’assaut du monstre.

Tout d’abord, pour la composition d’équipe, laissez Tifa de côté (nous avons fait l’erreur de l’inclure comme vous le verrez sur les screens qui arrivent). Elle sera malheureusement peu utile face au dragon à cause de sa faible défense et de ses attaques qui nécessitent de se rapprocher de la bête. Barret sera sans doute votre sauveur grâce à son nombre de PV élevé, et Aerith sera très utile en déclenchant sa Transcendance Égide de la planète.

Pour Cloud, privilégiez une arme qui inflige de lourds dégâts au corps à corps, car il vaut mieux l’orienter dans un build physique que magique, histoire de garder ses PM pour le soin et d’autres magies comme Hâte (d’autant plus que Bahamut n’a aucune faiblesse élémentaire). Pour sa Transcendance, choisissez Péril ascendant qui inflige plus de dégâts.

Pensez aussi à l’équiper de Turbo ATB, le bougre en aura bien besoin comme vous le verrez plus tard. Veillez également à avoir appris la compétence Qui-vive de la Lame jumelée. Pour Barret, choisissez une arme de la même sorte, là encore pour économiser vos PM, tout en faisant beaucoup de dégâts avec Colère maximale.

Enfin, assurez-vous d’avoir une équipe à un niveau élevé, entre 45 et 50, car même en Normal, Bahamut ne fait pas de cadeau. De plus, si vous avez des Boucles Spiritistes (que l’on peut obtenir dans le chapitre 3 et 10), c’est le moment où jamais de les équiper.

Comment battre Bahamut ?

Vous êtes prêt ? Voici l’un des combats les plus difficiles du jeu. Dès le début du combat, Bahamut va se concentrer sur votre leader (Cloud) en effectuant des attaques physiques que vous devrez contrer avec Qui-vive.

Il faut faire de même pour sa Tempête de griffes sauf si votre santé est déjà basse, car son combo est plutôt long et vous recevrez des dégâts même avec Qui-vive. En somme, vous utiliserez cette technique presque constamment avec Cloud, d’où l’utilité de Hâte et de Turbo ATB.

Lorsqu’il se saisit de Cloud, prenez Barret et attaquez le monstre de toutes vos forces. Il faut également penser à switcher de partenaire lorsque Bahamut lance Distorsion, qui ne peut être évité ou contré.

Lorsqu’il s’envole, assurez d’avoir votre équipe dispersée dans l’arène, puisque le dragon va retomber avec fracas sur le leader, provoquant une large explosion.

Très rapidement, Bahamut va s’entourer d’une aura qui infligera des dégâts à ceux qui se trouvent à porter. Cloud en subira donc les frais, pensez donc à lui lancer Régénération pour garder ses PV élevés.

Un compte à rebours va s’enclencher par la suite, et c’est durant ces moments-là qu’il faudra tout donner. Lancez des capacités à foison, surtout vos Transcendances. Avec Péril ascendant, Bahamut rentrera en fragilité, et c’est le moment parfait pour enchaîner l’utilisation de Choc transperçant pour espérer le mettre en choc. Vous pouvez également invoquer un Esper lorsque le compteur se rapproche de zéro.

Si vous n’y arrivez pas avant la fin du décompte, Bahamut déclenchera Méga-fission, réduisant les PV de votre équipe à 0. Sauf peut-être pour Barret, qui dispose d’un nombre de PV très important, et qui peut mieux résistez si vous avez augmenté sa résistance aux dégâts. Si vous portez les Boucles Spiritistes, vos personnages survivront aussi.

Si ce n’est pas le cas et que seul Barret est encore debout, il faudra fuir le dragon avant de ressusciter l’un de vos coéquipiers. C’est pour cela que l’Esper invoqué vous sera utile, car il pourra occuper le monstre en lançant par exemple son attaque finale. De quoi vous laisser un peu de temps pour avoir une jauge ATB.

Une fois votre équipe remise sur pied, adoptez la même stratégie qu’en début de combat et tenez bon jusqu’à ce que le monstre s’effondre. Vous compléterez le rapport de combat et vous obtiendrez l’invocation la plus puissante du jeu, Bahamut. Vous débloquerez aussi le succès Assistant de recherche.