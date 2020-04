Chapitre 5 : Suivez le chien – Final Fantasy VII Remake

Suite à une escapade nocturne dans le chapitre 4 de Final Fantasy VII Remake, Cloud, Barret et Tifa se dirigent vers leur nouvelle cible, en prenant le train pour y arriver.

Procédure d’isolation

Rejoignez Barret et assistez à son altercation avec un employé de la Shinra. Après cela, récupérez la matéria Soins sur l’une des banquettes du wagon.

Vous serez ensuite attaqué par des drones mitrailleurs dont vous devrez vous débarrasser en moins de trois minutes, avant de sauter du train en marche en compagnie de Tifa.

Vous combattrez à nouveau des drones en vous relevant. Suivez ensuite les cris de Barret pour partir à sa recherche. Sur le chemin, vous apercevrez un quai à droite où vous pourrez trouver un coffre contenant 2 super-potions.

Continuez à avancer et à battre les drones jusqu’à accéder à une passerelle qui vous permettra de rejoindre Barret. Éliminez alors les ennemis qui l’entourent et élaborez un nouveau plan pour sortir de cette situation.

A la recherche des graffitis

Suivez les lumières bleues pour vous orienter dans les tunnels. Très rapidement, vous devrez apercevoir une porte sur le côté droit qui donne accès à un long couloir, puis à une salle avec un coffre contenant un élixir.

Plus loin, après une nouvelle altercation avec des ennemis, vous pourrez vous rendre sur le côté gauche du tunnel et monter un escalier pour voir un nouveau coffre situé plus loin, avec un pendentif étoilé à la clé.

Continuez votre chemin jusqu’à un nouveau combat, non loin d’une autre porte qui vous conduira à une salle qui contient un coffre, dans lequel vous trouverez un éther.

En allant toujours tout droit, vous pourrez grimpez sur des escaliers et voir un premier graffiti avec le fameux chien Stamp que vous devez suivre. Sur votre chemin, vous trouverez un coffre avec 2 antidotes. Descendez ensuite les escaliers pour affronter des Scorpiomantes. Dans cette même zone, vous trouverez un coffre avec 2 super-potions, puis arrachez la toile qui vous barre la route.

Une fois en bas, vous affronterez la Scorpiomante Reine, plus coriace que les autres, puis arrachez une nouvelle toile pour apercevoir un coffre avec 3 queues de phénix et un banc pour vous reposer.

Suivez le chien et montez les escaliers, puis descendez pour vous confronter à des gardes de la Shinra. Vous pouvez ensuite vous rendre sur les rails en marchant sur les pas de Barret, qui fera un point sur la situation.

Suivez à nouveau les lumières bleues, en faisant un petit détour sur la droite du chemin lorsque vous croiserez un embranchement (et un nouveau graffiti), pour récupérer une protection en cuir dans une salle. Attention à vous en sortant de cette pièce, puisque des gardes vous attendent.

Suivez ensuite le tunnel pour arriver au bout de celui-ci, où vous devrez affronter des gardes ainsi que des tourelles armées. Prenez garde à ces dernières et utilisez le sort Foudre pour faire rapidement monter leur barre de Choc.

Sortez ensuite du tunnel pour trouver une salle de repos, où vous pourrez acheter le disque 28 « Stamp » et trouver une matéria Foudre sur le sol. Prenez garde aux ennemis qui se situent dans la salle suivante, puis prenez l’échelle jusqu’à arriver dans une zone où l’équipe se demandera où aller. Repérez le chien pour déclencher une cinématique, avant que l’affrontement contre le boss commence.

Boss : Scarabombardier

Pour faire monter sa jauge de Choc rapidement, employez le sort Foudre sur ses pattes et concentrez-vous sur elles plutôt que sur son corps. Cela le fera chuter rapidement et il dévoilera son point faible, situé au devant de la machine, durant quelques secondes.

Lorsque sa deuxième phase s’enclenchera, n’hésitez pas à invoquer Ifrit et à vous focaliser sur ses canons (tout en éliminant les autres robots qui vont apparaître), afin de les détruire rapidement et mettre le Scarabombardier en déroute.

Pensez surtout à vous protéger lorsqu’il déclenchera sa salve de missiles pour ne pas subir trop de dégâts. Prenez également garde à vous éloigner ou à vite l’interrompre lorsque le sol commence à s’électrifier autour de vous.

Une fois le combat remporté, assistez à une cinématique avec un Heidegger tout chafouin, puis suivez Barret jusqu’à un ascenseur pour mettre fin à ce chapitre.