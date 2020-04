Après avoir explosé le réacteur Mako dans le chapitre 1 de Final Fantasy VII Remake, l’aventure de Cloud et Avalanche continue dans ce chapitre 2, où le groupe tente de rentrer au sein de sa base.

Se diriger vers la gare

Vous vous retrouverez alors dans un sombre tunnel. Suivez le groupe jusqu’à tomber sur un coffre plus loin qui contient 2 potions. Continuez jusqu’à atteindre la sortie en explosant la porte qui vous barre la route.

Une fois la cinématique passée, ouvrez le coffre à proximité pour obtenir un éther, montez les escaliers pour vous rendre dans la grande rue devant vous, où Jessie vous attend avec une matéria de Soins qu’elle vous offrira généreusement. Libre à vous de suivre le tutoriel qui suit.

Avancez ensuite jusqu’au premier grand bâtiment qui sépare les deux rues devant vous pour obtenir 50 gils dans un coffre. Continuez à avancer avant que Jessie vous indique la direction. Montez les escaliers et ouvrez le coffre sur la gauche, qui contient 3 grenades.

Continuez sur la plateforme devant vous, qui va s’écrouler sous les pieds de Cloud. En avançant un peu plus loin, la gare sera visible, mais un nouvel effondrement empêchera notre héros d’avancer. Une apparition surprise viendra même le hanter, puisque Sephiroth se présentera devant lui.

Suivez Sephiroth dans la ruelle afin d’assister à une cinématique entre les deux personnages, qui nous en dit un peu plus sur leur relation et leur passé.

Suite à cela, la rue principale sera bloquée. Vous devrez vous frayer un chemin en empruntant les escaliers dans une ruelle à droite jusqu’au toit, afin d’avoir un beau panorama du réacteur en proie aux flammes. Ouvrez le coffre juste à droite de l’échelle qui permet de descendre afin de récupérer 3 potions, et descendez.

Secteur 8, rue Loveless

Prenez toute de suite le chemin de droite après l’intersection pour faire la rencontre d’Aerith (pendant que Sephiroth pointe à nouveau le bout de son nez), qui est attaquée par des spectres mystérieux. Après la petite discussion entre les deux personnages, des gardes viendront mettre en joue Cloud, ce qui vous séparera d’Aerith.

Éliminez les gardes et continuez dans la rue droit devant vous pour ramasser une matéria violette PV augmentés, tout en terrassant le chien et les ennemis aux alentours, puis revenez sur vos pas pour emprunter la ruelle par laquelle Aerith s’est enfuie. Vous trouverez un coffre qui contient une super-potion.

Sortez de la ruelle et continuez tout droit en éliminant les trois gardes. Plus loin, vous pourrez ramasser la matéria violette Esquive offensive, que l’on vous conseille d’équiper dès maintenant. Sur votre gauche, une autre rue s’offre à vous, avec des gardes et des chiens à abattre. Au bout de ce chemin, vous trouverez un coffre avec un Poignet de force à la clé.

Vous pouvez désormais vous rendre sur la place de l’horloge, où une série de combats vous attend. N’oubliez pas que le point faible des gardes et des chiens est le feu, n’hésitez donc pas à en abuser pour vous débarrasser rapidement d’eux.

Si vous avez besoin de potions, fouillez la zone, où de nombreuses caisses Shinra peuvent faire tomber ce genre d’objets. Dirigez-vous ensuite vers l’échelle au nord-ouest de la zone pour trouver un coffre avec deux grenades, juste à côté de l’échelle que vous devez escalader.

Continuez votre ascension sur les toits, ouvrez le coffre avec avec un Bracelet en fer et descendez. Des gardes vous attendent également en bas, dont un armé d’un bouclier. Passez derrière lui pour l’attaquer, ou lancez simplement Feu pour l’éliminer directement.

Continuez votre chemin en éliminant les gardes jusqu’à arriver dans une rue où le chemin tournera vers la droite. Montez sur les trottoirs à gauche avant de vous engouffrer dans cette rue, puis allez jusqu’à la terrasse de restaurant tout au bout. Vous trouverez un coffre avec un éther. Faites bien attention à tous les gardes, et penser à battre en premier lieu les grenadiers qui infligent de lourds dégâts.

Progressez sur la route jusqu’à ce qu’une cinématique s’enclenche, avec l’arrivée de nombreux soldats de la Shinra. Occupez-vous du menu fretin rapidement avec des attaques de zone et l’esquive offensive, puis lancez le sort Feu sur les gardes armés de boucliers.

Vous ferez ensuite face au Capitaine Konrad, bien plus résistant que les autres. Évitez absolument d’aller en frontal avec lui, puisqu’il vous assommera rapidement. Attendez donc de remplir votre jauge ATB pour l’attaquer avec la magie, ou tenter de le surprendre par derrière avec une attaque physique.

Cloud s’enfuira ensuite en sautant sur le train, à l’intérieur duquel il retrouvera tout le groupe d’Avalanche. Avancez dans les compartiments du train jusqu’à atteindre Jessie, qui vous présentera un plan de la ville, et qui clôturera ce chapitre 2.