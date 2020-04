Le dynneglaugh – Final Fantasy VII Remake

Après avoir accompli la quête annexe « Les lézards volants de l’usine abandonnée » dans Final Fantasy VII Remake, vous débloquerez l’accès à cette nouvelle mission.

Où trouver le dynneglaugh ?

Dirigez-vous en dehors du bidonville, près de l’usine abandonnée où vous verrez une femme nommée Gwen parlementer avec les deux gardes de la Shinra. Cette dernière vous demandera d’éliminer le dynneglaugh, une créature qui sévit justement dans l’usine. Elle vous indiquera qu’une clé de l’usine a été cachée dans les caisses Shinra de la zone, et qu’il faut la trouver pour ouvrir la porte fermée dans le dernier bâtiment du complexe.

Faites le tour de l’usine en brisant les caisses jusqu’à ce que la clé apparaisse. Allez ensuite débloquer la porte et préparez pour le combat, en prenant soin d’avoir équiper la matéria Vent à l’un des deux combattants.

La créature est sensible à ce sort, et vous pourrez également utiliser Glace pour tenter de la ralentir. La créature est très mobile, et il faudra souvent effectuer des attaques aériennes pour l’atteindre, mais en dehors de cela, elle n’est pas des plus dangereuse.

Retournez ensuite voir Gwen pour qu’elle vous récompense d’un Bracelet astral.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Final Fantasy VII Remake, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu ainsi que toutes nos autres astuces.