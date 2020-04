Chapitre 6 : Les soleils des bidonvilles – Final Fantasy VII Remake

Vous voici enfin sorti du réseau ferroviaire de Midgar, après l’avoir longuement exploré dans le chapitre 5 de Final Fantasy VII Remake. Mais pour arriver à leur objectif, Cloud, Barret et Tifa devront traverser le dessous du plateau du secteur 6.

Atteindre la section G

Descendez et retournez-vous pour apercevoir un coffre avec une super-potion. Avancez tout droit jusqu’à atteindre une porte bloquée sur la gauche, qui nécessite d’être alimentée. Revenez sur vos pas pour voir un chemin à gauche suivi d’une échelle qui vous mènera à la salle de contrôle. Pour avancer, il faudra désactiver les fameux « soleils » pour que les portes s’ouvrent devant vous.

Revenez donc à la première porte bloquée et allez voir le projecteur indiqué par le groupe. Montez et allez à gauche pour ouvrir le coffre et obtenir 3 potions, puis actionnez le levier pour alimenter la porte.

Atteindre la section H

Vous serez directement confronté à des Scorpiomantes dans cette nouvelle zone. Continuez d’avancer jusqu’à la plateforme G-04 et faites le tour des escaliers pour trouver un produit toxique dans un coffre.

Descendez les escaliers et vous devriez apercevoir au loin une matéria bleue sur la plateforme H-07. Approchez-vous pour déclencher l’histoire annexe « Au bout de la passerelle effondrée », que vous ne pourrez résoudre que plus tard.

Avancez vers la plateforme G-08 pour battre quelques Scorpiomantes et ouvrir un coffre avec un remède à l’intérieur. Revenez sur la plateforme précédente pour trouver un coffre avec 2 antidotes et pour monter au niveau supérieur, puis progressez jusqu’à atteindre les énormes ventilateurs. Traversez en marchant sur les gros tuyaux et en affrontant le vent pour vous rapprocher de la section H.

Activation de la plateforme principale

Dirigez-vous ensuite vers la plateforme H-02 et montez les escaliers pour combattre à nouveau des Scorpiomantes, puis allez sur la plateforme du générateur, tout à droite, pour récupérer une queue de phénix. Actionnez ensuite le levier.

Après avoir détruit les tourelles, vous serez en mesure de contrôler l’unité de commande de la plateforme qui vous permet de bouger une passerelle pour pouvoir passer.

Progressez jusqu’à la plateforme H-04 pour éteindre le deuxième projecteur, puis descendez à l’aide d’une échelle pour prendre le transporteur qui vous ramènera au H-02.

Prenez ensuite le transporteur disponible pour vous rendre dans la zone du projecteur n°3 et allez vers la plateforme H-05 pour ouvrir un coffre qui contient une médaille Mog.

Sur le côté de ce coffre, vous verrez une échelle qui permet d’accéder au niveau inférieur, où vous devrez affronter la Scorpiomante Reine, toujours aussi redoutable. Aidez-vous des piliers de la plateforme pour vous cacher et vous soignez, et pensez à éliminer les deux autres Scorpiomantes en priorité.

Vous serez en mesure d’actionner une passerelle sur la console située un peu plus loin, qui vous permettra de résoudre l’histoire annexe « Au bout de la passerelle effondrée ». En actionnant le levier dans l’autre sens, vous pourrez récupérer la matéria PM augmentés.

Revenez sur vos pas et remontez pour actionner plus loin une autre console en bougeant une passerelle. Traversez-la puis affrontez les Dracorampes pour monter jusqu’au projecteur. Avant d’actionner le levier, pensez à récupérer le bracelet de magie caché dans un coffre à gauche.

Revenez ensuite au H-01 et profitez-en pour vous reposer sur le banc, et pour aller chercher la matéria d’invocation Chocobo et Mog, qui nécessite de prendre l’autre transporteur près du banc.

Prenez ensuite le transporteur principal pour arriver dans une dernière zone où vous devrez détruire quelques tourelles. Montez ensuite à l’échelle puis sur les conduits, et regardez à droite pour voir un coffre contenant une médaille Mog. Vous rencontrerez ensuite Biggs qui vous donnera 3 super-potions, 3 éthers et une arme pour Barret, le Fusil d’assaut, ce qui mettra fin à ce chapitre.