Chapitre 8 : Les fleurs des retrouvailles – Final Fantasy VII Remake

Après le combat contre l’Aerodestructeur à la fin du chapitre 7 de Final Fantasy VII Remake, Cloud est séparé du reste de l’équipe est atterri dans les bas-fond du secteur 5 et dans l’église où se trouve Aerith.

La fuite de l’église

Discutez avec Aerith après une première cinématique pour voir les TURKs débarquer dans l’église, et plus précisément Reno. Le combat s’engage directement contre trois gardes qui peuvent facilement être éliminés avec Feu et des attaques de zone. Reno enverra une seconde vague de soldats du même type avant de se mesurer à vous.

Reno est relativement rapide et insaisissable, n’essayez donc pas de foncer sur lui. Prenez le temps d’apprendre ses mouvements pour activer votre garde au moment le plus propice afin de le déstabiliser, puis de l’attaquer avec un combo ou une compétence. Lorsqu’il recule pour charger sa boule d’énergie (que vous ne pouvez pas parer), lancez vite un sort sur lui pour l’interrompre et le faire passer en Fragilité.

Durant la deuxième phase du combat, débarrassez-vous rapidement des mines électromagnétiques qui gravitent autour de lui et suivez la même stratégie, en regardant bien vos PV.

Suivez ensuite Aerith dans l’arrière de l’église. Dirigez-vous vers le lustre pour le faire tomber puis aidez Aerith à bouger un meuble pour vous enfuir. Une fois dans les combles, avancez jusqu’à trouver un flacon de sel dans un coffre, puis sortez du bâtiment.

Enfuyez-vous par les toits du bidonville en suivant le chemin tracé. Rapidement, vous pourrez trouver dans un coin un coffre avec une médaille mog, puis un autre avec un éther.

Grimpez jusqu’à l’endroit indiqué par Aerith et laissez-vous glisser dans le tuyau délabré. Aerith rejoindra ensuite votre équipe de manière officielle et vous prouvera sa valeur dans un premier combat.

Avancez toujours tout droit jusqu’à la gare. Là-bas, près d’un banc qui vous permet de vous reposer, vous trouverez un distributeur où vous pourrez acheter le disque 21 « Cait Sith’s Theme« . Rude fera ensuite son arrivée en hélicoptère, vous forçant à changer de route. Vous pouvez également retourner à l’église pour aller chercher la matéria Chakra.

Prendre le chemin détourné

Avancer jusqu’à rencontrer des Manges-tout sur le chemin, vers une intersection. Prenez le chemin de droite (celui de gauche n’a d’intérêt que plus tard lors d’une quête annexe) et essayez d’ouvrir la porte pour avancer, afin de déclencher l’histoire annexe « La porte bloquée ».

Bougez le conteneur pour passez via un autre chemin, et affrontez de nouveaux Tétarosors avant de grimpez à une échelle. Plus loin, vous passerez en dessous d’une arche où vous pourrez voir une autre échelle sur la gauche. Montez et traversez pour ouvrir un coffre contenant un bracelet ténébreux.

Continuez votre progression jusqu’à voir un signe au sol à gauche qui vous indique que Cloud peut s’agripper à des barreaux en métal. Traversez pour obtenir un remède. Plus loin, un Fumifacturier vous empêchera de passer. Faites vraiment attention à sa fumée et lancez le sort Foudre pour vous débarrasser rapidement de lui.

C’est dans cette zone que vous pourrez débloquer la porte vue précédemment, et terminer l’histoire annexe « La porte bloquée ».

Plus loin, une autre porte ne voudra pas s’ouvrir. Revenez sur vos pas et trouvez une échelle qui mène à un conteneur à pousser. Faites fonctionner les muscles de Cloud, puis revenez encore un peu en arrière pour trouver le chemin qui permettra de passer et d’atterrir au dessus de ce conteneur. Ouvrez la porte pour Aerith et vous arriverez devant le bidonville du secteur 5.

En route vers la maison d’Aerith

Suivez Aerith dans le village jusqu’à l’écran géant, ou vous assisterez aux retombées de l’attaque du réacteur mako. Arpentez les rues du bidonville jusqu’à l’orphelinat, puis accompagnez Aerith vers sa maison, où vous ferez la rencontre de sa mère Elmyra.

Ramassez ensuite quelques fleurs – celles de votre choix – pour la Maison Feuillue, puis apportez-lez aux orphelins. Une fois séparé d’Aerith, vous pourrez explorer un peu le bidonville jusqu’à croiser Oates. Avant d’aller parler à Aerith, vous pouvez continuez votre promenade en récupérant quelques objets.

Allez dans l’orphelinat pour ouvrir un coffre contenant un éther, puis rendez-vous dans la maison commune à gauche du bâtiment pour trouver le disque 25 « Tango of Tears« , ainsi qu’une boisson de vitesse dans un autre coffre.

En sortant du bâtiment, allez tout de suite à droite pour ramasser un écran d’écho dans le coffre. Près du bar de la ville, vous trouverez 200 Gils dans un énième coffre. Allez voir le vendeur de matéria pour acheter le disque 19 « Costa del Sol« , puis retournez voir Aerith. Oates vous demandera de l’aide afin de retrouver ses camarades disparus.

La base secrète est en danger

Avant de vous confronter à cette mission, vous croiserez Chadley près du vendeur de matérias. Si vous avez rempli les rapports de combat comme il vous l’avait demandé, il vous donnera accès à une première mission VR qui permet d’obtenir la matéria d’invocation Shiva.

Allez ensuite dans le repaire des enfants pour découvrir ce qu’il s’est passé. Ouvrez le coffre contenant une médaille mog et partez à la recherche des enfants disparus derrière le repaire.

Après avoir affronté quelques Tétarosors, un embranchement vous permettra de récupérer une méga-potion sur le chemin. Revenez ensuite sur vos pas et suivez le bon parcours pour arriver dans une arène qui grouille de monstres, dont un Fumifacturier.

Sauvez les enfants et revenez au repaire. Après la cinématique, vous pourrez faire la rencontre de Moggie, qui vous échangera vos médailles mog contre des objets. Achetez en priorité l’arme d’Aerith Bâton en argent et revenez à la Maison Feuillue.

Libre à vous d’effectuer toutes sortes de missions annexes par la suite. Cela aura une influence mineure (seulement sur un élément esthétique) sur le chapitre 9, selon le nombre de quêtes annexes que vous effectuez.

Retournez chez Aerith avant de rencontrer Rude, qui vous conduira jusqu’à l’arène situé derrière l’orphelinat pour vous combattre.

Boss : Rude

Rude est redoutable au corps à corps en plus d’être rapide. Il n’hésitera pas à effectuer quelques prises sur le pauvre Cloud afin de l’envoyer valdinguer. Soyez donc très prudent lorsque vous vous approchez de lui, et favorisez l’attaque Choc transperçant dans l’espoir de faire monter sa barre de Choc.

Avec Aerith, lancez le sort Vent associé à un Sceau sacré pour affaiblir le boss. Malheureusement, Rude endormira à plusieurs reprises Aerith durant le combat. Dans ces cas-là, ne soyez pas imprudent avec Cloud et mettez un peu de distance entre vous et lui.

Il enverra alors des Colonnes d’énergie qui peuvent faire très mal et qu’il faudra éviter en jetant un œil au sol. Avec un peu de persévérance, vous arriverez à bout de Rude, qui s’échappera.

Suivez Aerith jusqu’à chez elle et écoutez les indications de sa mère. Une fois réveillé, marchez tout doucement (en inclinant très légèrement le joystick) autour des objets de la maison pour ne pas réveiller Aerith. Après être sorti de la maison, dirigez-vous vers la sortie de ville pour voir Aerith qui vous attend, et mettre fin à ce chapitre.