Un mois avant sa sortie, Mafia: The Old Country se dévoile avec 9 minutes de gameplay

Cet été, direction la Sicile avec un Mafia: The Old Country qui veut renouer avec l’encrage italien tout en optant pour une structure plus dirigiste que les anciens épisodes. Cet opus sera un peu à part dans la série et nous proposera une aventure assez scriptée pour diriger plus facilement l’action et la mise en scène de l’histoire d’Enzo Favara, dont le but sera de gravir les échelons au sein de la Cosa Nostra. Avant de découvrir tout cela de nos propres yeux, le jeu se dévoile dans une longue vidéo de gameplay obtenue par IGN.