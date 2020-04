Comment obtenir l’invocation Leviathan – Final Fantasy VII Remake

Comme pour les invocations Shiva et Gros Chocobo, Leviathan nécessite d’être affronté avant d’obtenir ses services dans Final Fantasy VII Remake.

Comment battre Léviathan ?

Une nouvelle fois, il faudra vous diriger du côté des Missions VR de Chadley pour avoir une chance de l’affronter. Avant cela, il faudra réunir deux conditions : être au chapitre 14 et avoir rempli la 14 premiers rapports de combat. Lorsque cela est fait, Chadley vous donnera accès au rapport de combat n°15 qui n’es autre que l’affrontement contre le Léviathan.

Assurez-vous d’avoir des matérias Foudre dans votre équipe et seulement celles-ci (les matérias Glace, Vent et Feu ne vous seront d’aucune utilité), ainsi qu’une matéria d’invocation Chocobo et Mog ou Gros Chocobo, car Ifrit ne sera pas à son avantage ici. Vous pouvez aussi utiliser Shiva malgré la faible résistance du monstre à la glace, puisqu’elle sera en mesure de l’atteindre à distance.

Leviathan possède de nombreuses attaques, qui mettent cependant toujours un peu de temps avant de se lancer. Ne jouez donc pas les braves et passez en garde à chaque fois qu’il attaque pour éviter de gros dégâts. S’il disparaît de votre vision, maintenez votre garde pour ne pas vous faire surprendre par une attaque surprise.

Son plongeon est le plus dangereux, car sa large portée et ses dégâts importants peuvent vite décimer votre équipe. Penser à attribuer le rôle de soigneur à l’un de vos équipiers (avec un Turbo ATB si possible) pour que quelqu’un soit toujours prêt à lancer Extra-Soin ou une queue de phénix.

Visez la nageoire dorsale pour vous attaquer à Leviathan et favoriser les attaque comme Choc transperçant et Salto Eclair pour vite faire progresser la barre de Choc de l’Esper, tout comme le sort Foudre.

Après être passé en Choc, Leviathan lancera des tornades d’eau sur l’arène, tandis qu’il volera tout autour en vous lançant parfois quelques attaques d’eau. Prenez garde à ne pas rester près des tourbillons et attaquez à distance avec Barret.

Recommencez ces opérations plusieurs fois en favorisant à chaque fois votre garde et votre santé pour mettre le monstre à terre, et n’utilisez que vos techniques de Transcendance lorsqu’il est en état de Choc. Faîtes aussi rapidement monter le compteur de Choc à 200% en utilisant les Enseignements secrets de Tifa.

Vous obtiendrez ensuite la matéria d’invocation Leviathan tout en complétant le rapport de combat.