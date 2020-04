Bienvenue dans cette soluce de Final Fantasy VII Remake. Après la cinématique d’introduction présentant la ville de Midgar, le jeu débute dès l’arrivé de Cloud et le groupe Avalanche au pied du réacteur mako n°1. On vous propose donc un cheminement complet, pas à pas, de ce qu’il faut faire dans le jeu avec notre solution complète de ce remake tant attendu.

S’infiltrer dans l’enceinte du réacteur

Une fois en possession de Cloud, les bases du combat vous seront expliquées lors de chaque affrontement qui va suivre. Éliminez les deux premiers gardes sur le quai du train avant de vous aventurer plus loin. Là encore, Avalanche vous laisse faire tout le boulot en vous laissant deux groupes d’ennemis à décimer.

Montez ensuite les escaliers pour voir un premier coffre contenant deux potions. Retournez-vous et allez chercher dans le coin inférieur gauche de la pièce pour trouver un autre coffre avec deux grenades à l’intérieur. Sortez de la pièce en allant tout d’abord à droite pour briser les caisses Shinra, puis dirigez-vous vers le groupe.

Après cette brève discussion entre les personnages, progressez jusqu’à ce que des ennemis vous barrent la route. Les molosses sont plus résistants que les gardes, mais il est facile de les faire basculer en état de choc avec le sort Feu.

Avant de suivre le groupe, ouvrez le coffre caché (avec un éther à la clé) à gauche des escaliers d’où vous êtes descendu, puis faites attention aux ennemis qui vous attendent lorsque vous vous retournerez.

Prenez l’ascenseur laissé par Wedge puis rejoignez le groupe, avant de vous occuper à nouveau de deux gardes et d’un molosse. Passez ensuite le grillage, prenez le chemin à droite et regardez à nouveau sur votre droite pour détruire des caisses Shinra, puis continuez.

Dans cette nouvelle zone, plusieurs gardes s’opposeront à vous mais ils ne devraient poser aucun soucis. Pensez simplement à bien ouvrir le coffre avant de sortir de la pièce, qui vous donnera deux potions supplémentaires. Vous pouvez ensuite entrer dans l’enceinte du réacteur mako.

Accéder au cœur du réacteur

Cloud et l’équipe doivent maintenant franchir les derniers dispositifs de sécurité qui les séparent du cœur du réacteur. Vous entrerez dans une première salle avec plusieurs gardes regroupés. Pensez à appuyer longuement sur carré afin d’effectuer un balayage avec votre épée pour vous aider à combattre ce genre de groupes ennemis.

Une fois ces derniers à terre, ouvrez le coffre dans la pièce suivante avec une queue de phénix et prenez ascenseur en compagnie de Barrett et Jessie.

Barrett rejoindra ensuite l’équipe lors du combat qui se met en place. Prenez son contrôle pour éliminer les tourelles, puis repassez sur Cloud pour plus d’efficacité contre les ennemis mobiles à terre.

Descendez les escaliers pour arriver devant des lasers qui vous bloqueront la route par intermittence. Attendez le bon moment pour passer, puis continuez jusqu’au palier suivant, qui contient le même type de lasers. Brisez les caisses Shinra, puis progressez jusqu’au coffre contenant deux potions, puis descendez le dernier escalier.

Avant de vous diriger vers le Nettoyeur, allez à droite de l’escalier pour trouver un coffre avec un éther, puis allez confronter la machine. Cette dernière est très sensible à la magie, notamment au sort Foudre.

Utilisez-le avec Barrett pour vite mettre l’ennemi en état de Faiblesse, puis enchaînez les attaques lourdes avec Cloud (tout en continuant d’utiliser la magie) pour le faire passer en Choc, et l’éliminer facilement. Vous pouvez ensuite vous aventurer au cœur du réacteur.

Détruire le réacteur

Avancez dans la salle suivante pour enfin apercevoir votre cible. Descendez l’échelle à votre gauche, brisez les caisses Shinra, puis allez tout droit avant de rejoindre Jessie pour ouvrir le coffre avec une queue de phénix.

Descendez via l’échelle que vous indique Jessie, éliminez le groupe d’ennemi qui vous barre la route puis progressez jusqu’à voir un autre coffre (qui renferme un éther) tout en prenant gardes aux monstres sur la route.

Descendez ensuite la longue échelle pour vous retrouver en face du réacteur. Après une cinématique, vous aurez le choix de paramétrer le timer de la bombe entre 20 et 30 minutes. Cela aura une incidence sur le temps qu’il vous restera pour vous échapper du réacteur, une fois le combat de boss qui suit terminé.

Boss : Scorpion Gardien

Ce premier boss de l’aventure est relativement coriace, et foncer dans le tas ne vous sera pas d’une grande aide ici. Pensez à bien regarder votre barre de vie et à vous soigner avec des potions ou au sort de Soin de Barret.

On vous conseille cependant d’aller plutôt puiser dans vos objets pour vous soigner, afin de ne pas trop toucher aux MP de Barrett, car le sort Foudre de ce dernier sera particulièrement utile contre le boss. N’hésitez pas à en abuser afin de vite faire monter la jauge de Choc du Scorpion Gardien.

Un peu après le début du combat, le boss changera de plateforme et revêtira une barrière qui le rend relativement intouchable, sauf à point précis. Il faut se rendre derrière lui, juste à la base de sa queue pour pouvoir percer son bouclier après de multiples frappes.

Lorsque ce dernier est brisé, profitez des quelques secondes de repos du boss pour lui infliger de lourds dégâts. S’il s’éloigne et se perche sur un mur, pensez à vous soigner et à vous protéger des missiles qui vont pleuvoir sur vous.

Lorsqu’il ne lui restera que la moitié de sa vie, le Scorpion Gardien chargera un laser dévastateur dont il faut à tout prix se protéger. Réfugiez-vous derrière les débris sur le terrain pour attendre son assaut avant de retourner l’affronter.

Juste avant de mourir, il activera son ultime compétence qui lui permet de se soigner. En réalité, ce sont ces deux pattes positionnées à l’avant qui effectuent une réparation, pensez donc à les éliminer rapidement pour empêcher le boss de regagner un peu de santé. Quelques attaques suffiront ensuite pour le mettre à terre.

S’enfuir du réacteur

Le compte à rebours va alors s’enclencher, et il faudra rebrousser chemin en empruntant la même échelle. Un peu après être retourné sur vos pas, le chemin d’origine va s’écrouler, permettant à Cloud de rejoindre Jessie. Empruntez les échelles qu’elle vous indique, tout en ouvrant le coffre (avec deux potions) disposé au pied de l’un d’elle.

Après être remonté tout en haut, vous revoilà en compagnie de Barrett pour affronter quelques ennemis et un Nettoyeur plus loin sur le chemin. Remontez les escaliers et éliminez tout ce qui bouge, en prenant garde au nouveau type d’ennemis très agiles qui vous barreront la route. Prenez ensuite l’ascenseur pour vous enfuir.

Suite à une cinématique mettant en scène les dirigeants de la Shinra, courrez jusqu’à échapper à l’explosion, puis portez secours à Jessie sur le chemin pour terminer ce premier chapitre de Final Fantasy VII Remake.

Pour toute autre question sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet qui revient sur les points importants du titre.