Square Enix publie une vidéo commémorative de Final Fantasy IX pour les 25 ans du jeu, sans parler d’un remake

C’est en ce 7 juillet que l’un des JRPG les plus marquants de l’histoire fête son 25ᵉ anniversaire. Final Fantasy IX est sorti il y a maintenant un quart de siècle, de quoi donner à la plupart d’entre nous un sacré coup de vieux. Et pour cet anniversaire si spécial, il se murmure que Square Enix prépare en secret (ce qui n’est plus si secret) un remake ou à minima un remaster pour cet épisode. Mais pour l’instant, pas question d’officialiser quoique ce soit. L’éditeur préfère se contenter de dérouler les produits dérivés autour du jeu, même s’il veut tout de même marquer le coup avec une petite vidéo hommage.