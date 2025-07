Capcom annule une conférence Monster Hunter, probablement suite à des menaces visant ses développeurs

Un climat toxique après un patch contesté

Initialement prévue dans le cadre du CEDEC (Computer Entertainment Developers Conference) , la plus grande conférence japonaise dédiée au développement de divertissement numérique, une conférence technique sur Monster Hunter Wilds a été annulée par Capcom. L’annonce intervient peu après que l’éditeur a reconnu que certains de ses employés avaient été la cible de menaces directes (via Automaton).

Intitulée Monster Hunter: Wilds runs smoothly! Everything you need to know about optimization (que l’on traduit « Monster Hunter Wilds tourne bien! Tout ce que vous devez savoir à propos de l’optimisation »), la conférence devait présenter les avancées techniques réalisées par Capcom en matière de performances. Elle a finalement été annulée dans un climat de tensions croissantes avec une partie de la communauté.

La situation fait suite à la sortie de la deuxième grande mise à jour de Monster Hunter Wilds, qui a brièvement introduit des problèmes de performance sur certaines configurations. Bien que Capcom ait rapidement déployé un correctif pour résoudre l’essentiel des soucis, une minorité de joueurs continue de signaler des cas extrêmes et certains sont allés jusqu’à l’intimidation.

Une ligne rouge franchie

Dans un communiqué publié vendredi dernier, Capcom a déclaré (traduit du japonais via Google) :

Nous prenons au sérieux les avis et les demandes des clients, car ils sont indispensables pour améliorer nos produits et services, et nous nous efforçons d’améliorer la qualité. D’autre part, nous avons confirmé certains cas de calomnie, de diffamation, de dénigrement, d’intimidation, de menaces de nuire ou de perturber les affaires et de harcèlement contre nos dirigeants et employés, nommément ou d’une manière qui rappelle des individus spécifiques, via les bureaux d’assistance à la clientèle, les médias sociaux et les sites d’évaluation/publication sur les sites de vente de jeux.

Capcom prévient que ces comportements ne resteront pas impunis :

De plus, dans les cas graves, nous pouvons contacter la police ou un avocat et engager des poursuites judiciaires, y compris des poursuites pénales.

Bien que Capcom n’ait pas officiellement relié l’annulation de la conférence aux menaces reçues, la chronologie des événements laisse peu de place au doute. Ce climat délétère rappelle les dérives toxiques parfois observées dans le monde du jeu vidéo où les développeurs peuvent devenir les cibles d’attaques personnelles dès que le mécontentement en ligne s’emballe. Si la critique reste légitime, elle ne saurait justifier de tels dérapages.