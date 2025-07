Stop Killing Games : Selon un lobby regroupant plusieurs éditeurs, les demandes du mouvement sont trop couteuses

Le mouvement Stop Killing Games a largement gagné en popularité au cours de ces dernières semaines, et est devenu impossible à ignorer chez les grands acteurs de l’industrie. La pétition mise en place a recueilli le million de signatures, ce qui permet au mouvement d’être abordé au Conseil européen dans le but de légiférer les jeux comme The Crew qui peuvent devenir inaccessible du jour au lendemain suite à la fermeture des serveurs. C’est maintenant au tour du lobby Video Games Europe de défendre le cas de ses adhérents.