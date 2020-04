Chapitre 7 : Dans la gueule du loup – Final Fantasy VII Remake

Vous voici arrivé dans le réacteur mako du secteur 5 après votre escapade dans le chapitre 6 de Final Fantasy VII Remake. Cloud et les autres doivent maintenant atteindre le coeur du réacteur pour le faire exploser.

Atteindre le réservoir d’énergie mako

Cette première partie de la mission ressemblera énormément à celle du chapitre 1, puisque les réacteurs ont une structure similaire. Suivez Barret et Tifa et glissez le long des tuyaux pour descendre à tout allure. Une fois en bas, vous devriez apercevoir un coffre avec 3 super-potions.

Continuez votre chemin en jetant un oeil au futur boss de ce chapitre, puis progressez jusqu’à voir le coeur du réacteur. Battez les Vigivrilles et descendez grâce à l’échelle. Sur votre chemin, ouvrez le coffre avec 2 écrans d’écho. Progressez jusqu’à atteindre une nouvelle zone avec quelques ennemis et un coffre contenant un éther.

Plus loin, deux Nettoyeurs vous barreront la route, pensez à utiliser Foudre pour les affaiblir directement. Descendez une première échelle et continuez tout droit pour ouvrir un coffre qui renferme un gilet pare-balles, situé un peu plus loin que la deuxième échelle qui descend à nouveau.

En empruntant cette dernière, vous arriverez au coeur du réacteur et vous serez en mesure de poser la bombe, mais tout ne se passera pas comme prévu pour nos héros.

L’exécution publique aura-t-elle lieu ?

Débarrassez-vous des combattants spéciaux en usant du sort Feu et des vos attaques qui permettent de les faire entrer en Choc rapidement. Avancez et entrez dans une salle qui grouille de soldats, décimez-les et cherchez la carte d’accès dans la pièce, qui se trouve sur un caisson à gauche de la zone comme le montre la dernière image de la galerie ci-dessous.

Introduisez la carte dans le terminal pour affaiblir le futur boss, puis quittez la salle. Des tourelles armées vous attendent au détour d’un couloir, qui mène à une deuxième salle quasiment identique.

Là encore, tuez les gardes et trouvez la carte d’accès pour handicaper l’Aerodestructeur de la façon dont vous le souhaitez. Dans cette même salle, vous trouverez également une matéria Foudre.

Au milieu du couloir suivant, vous affronterez à nouveau quelques ennemis, mais après avoir fait le ménage, regardez autour de vous. Par terre dans un coin, vous trouverez une autre carte d’accès qui sera utile plus tard.

Pénétrez dans la troisième salle et effectuez les mêmes actions que précédemment, avec cette fois-ci une carte d’accès en plus dans votre poche qui vous permettra de mettre encore plus à mal le boss.

Dans le prochain couloir, ouvrez le coffre violet pour trouver une paire de poings supersoniques pour Tifa. Avancez jusqu’à la dernière salle pour trouver deux cartes à placer dans les terminaux de votre choix.

Un dernier couloir vous attend avec deux combattants spéciaux, qui peuvent vite être pénibles dans un endroit aussi exiguë (pensez à activer la pause active pour ne pas être gêné par la caméra). Répétez la même stratégie que tout à l’heure, puis avancez jusqu’à vous retrouver nez à nez avec des gardes antiémeute, qui peuvent facilement être battu avec le sort Feu.

Approchez-vous des taules que Barret indiquent pour qu’un Tronçonneur surgisse. Visez ses scies pour lui infliger d’importantes lésions et pour lui enlever de la puissance d’attaque. Comme presque toutes les machines, le sort Foudre vous sera ici d’une grande aide.

Prenez les escaliers et ouvre le coffre au premier étage pour obtenir un éther, puis grimpez au deuxième pour battre quelques Vigivrilles, et montez ensuite prendre l’ascenseur.

Plus loin, une porte bloquée vous empêchera d’avancer. Allez dans la salle de contrôle et suivez les indications de Tifa pour l’ouvrir. C’est aussi à ce moment-là que vous pourrez accomplir l’histoire annexe « La récolte des rebuts ».

Entrez dans la salle de repos et achetez le disque 02 « Bombing Mission« , puis régénérez-vous un peu avant de partir à l’assaut du boss, qui arrivera après le speech du président de la Shinra.

Boss : Aerodestructeur

Durant le début de cet affrontement, Cloud sera séparé de Barret et Tifa. Jonglez entre lui et les deux autres pour attaquer avec Foudre et des techniques comme Salto éclair de Tifa (technique des poings supersoniques que vous venez de récupérer) ou Choc transperçant de Cloud.

Faites simplement attention au grenades paralysantes qu’il lance sur le sol et protégez-vous absolument de son lance-flammes.

Par la suite, le boss se recroquevillera dans l’un des couloirs, prêt à lancer son Canon annihilateur. Restez sur les deux côtés tout en attaquant à distance avec Foudre et Barret en attendant qu’il tire son rayon, puis repassez à l’assaut.

Vous devrez être en mesure d’utiliser l’une de vos invocations à partir de maintenant, n’hésitez donc pas à l’utiliser maintenant, puisqu’elle ne vous sera d’aucune aide dans la dernière phase du combat. Concentrez vos attaques sur ses poings avant que le boss passe à une nouvelle phase.

Ici, Barret sera votre meilleur atout car il sera le seul à pouvoir attaquer le boss à distance sans avoir recours à sa jauge ATB. Vous pouvez déclencher sa technique de Transcendance à cet instant pour vite affaiblir le boss, tout en prenant garde à son Canon annihilateur qu’il faudra esquiver ou parer.

Dès qu’il se rapproche de vous, lancez vos attaques les plus puissantes pour le mettre hors d’état de nuire. Votre victoire vous récompensera d’un bracelet en titane, et d’une nouvelle cinématique qui viendra clore ce chapitre.