Comment obtenir l’invocation Shiva – Final Fantasy VII Remake

Shiva est l’une des invocations les plus iconiques de toute la saga, Final Fantasy VII compris. Elle fait naturellement son retour dans Final Fantasy VII Remake, mais pour avoir le droit de lui demander de l’aide, il faudra auparavant faire vos preuves. Voici comme débloquer cette invocation.

Où obtenir Shiva dans Final Fantasy VII Remake ?

Pour obtenir Shiva, il faudra tout d’abord atteindre le chapitre 8. Dans le bidonville du secteur 5, vous rencontrerez à nouveau Chadley (qui se situe près de la boutique de matérias) qui vous demandera de remplir un certain nombre de rapports de combats.

Il vous donnera alors accès aux missions VR, qui permettent d’affronter les Espers avant de pouvoir avoir le droit de les invoquer. Vous l’aurez débiné, le premier combat concerne Shiva, que vous devrez affronter avec l’aide d’Aerith.

Comment battre Shiva ?

Avant de vous lancer dans le combat, assurez-vous d’avoir équipé Cloud et Aerith de matérias de Feu, si possible couplées avec une matéria Affinité Élémentaire pour faire plus de dégâts. Pensez également à avoir placé la matéria d’invocation Ifrit sur l’un des deux personnages.

Shiva n’est pas spécialement difficile à battre, mais il faudra tout de même bien surveiller les points de vie de votre équipe. Elle est capable de lancer des sorts de zone puissants qu’il faudra éviter, tout comme son rocher de glace qui se place au dessus de votre tête (qui est facile à esquiver). Prenez garde à Méga-Glace, qui agit en deux temps. Ne relâchez donc pas votre garde avant que la glace n’éclate.

Lancez le plus souvent possible le sort Feu afin de faire progresser rapidement la jauge de Choc de Shiva. Lorsqu’elle sera assommée, Ifrit ne tardera pas à trop à se montrer pour vous aider.

Faites simplement à l’attaque ultime de Shiva, qui est particulièrement dévastatrice et qu’elle lancera lorsque ses PV seront aux alentours d’un tiers.

Une fois battue, vous compléterez le rapport de combat 5 et obtiendrez l’invocation Shiva, en plus du trophée « Dompteur d’Esper ».

