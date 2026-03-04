Dans cet article, vous retrouverez tous les codes pour récupérer des Cadeaux Mystère dans Pokémon Pokopia. Ils peuvent prendre la forme de meubles, objets, nourriture ou matériaux. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour consulter cet article qui sera actualisé en conséquence.

Tapis Metamorph

Pas de code – Accessible via le menu Cadeaux Mystère – Cliquer sur « Récupérer via Internet »

– Accessible via le menu Cadeaux Mystère – Cliquer sur Sans condition, cadeau de lancement mais il faut jouer au moins 30 minutes pour débloquer ce menu

Date d’expiration : dimanche 31 janvier 2027

N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant les capacités de votre Métamorph, le détail de chaque Pokémon et notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces pour Pokémon Pokopia.