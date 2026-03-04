Cadeaux Mystère – Pokémon Pokopia
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Votre temps de jeu peut être récompensé dans Pokémon Pokopia, notamment en se renseignant de temps en temps sur la disponibilité d’un nouveau Cadeau Mystère comme c’est souvent le cas dans les jeux Pokémon. On vous récapitule ici tous les codes pour obtenir ces Cadeaux Mystère.
Dans cet article, vous retrouverez tous les codes pour récupérer des Cadeaux Mystère dans Pokémon Pokopia. Ils peuvent prendre la forme de meubles, objets, nourriture ou matériaux. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour consulter cet article qui sera actualisé en conséquence.
Tapis Metamorph
- Pas de code – Accessible via le menu Cadeaux Mystère – Cliquer sur « Récupérer via Internet »
- Sans condition, cadeau de lancement mais il faut jouer au moins 30 minutes pour débloquer ce menu
- Date d’expiration : dimanche 31 janvier 2027
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant les capacités de votre Métamorph, le détail de chaque Pokémon et notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces pour Pokémon Pokopia.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/03/2026