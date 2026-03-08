Où trouver Mordudor dans Pokémon Pokopia ?

Pour trouver le Pokémon qui porte bien son nom, vous allez devoir fouiller au fond des mines de Collinangle. Suivez les rails en prenant la grotte à gauche (ils forment une boucle rejoignant le Centre Pokémon) jusque dans la zone magmatique. Là, vous repèrerez sur le mur du fond un encadrement en pierre qui dénote du reste du mur magmatique.

Cassez les blocs dans cet encadrement grâce à votre capacité Éclate-Roc améliorée pour dévoiler un chemin menant à un jardin : celui du manoir où se situe Mordudor. C’est d’ailleurs aussi ici que vous dénicherez la marmite permettant la confection de soupes.

Pénétrez dans le manoir pour trouver Mordudor et lui proposer un environnement digne de ce nom, son Minimusée constitué de :

1 x Piédestal ou Présentoir

1 x Grand objet perdu

3 x Barrières (n’importe laquelle)

Comment échanger les plumes Arc-en-Ci’Ailes et Argent’Ailes ?

Au fil de vos découvertes, il se pourrait que vous tombiez sur deux sortes de plumes très rares. Délivrées par Ho-Oh pour les plumes Arc-en-Ci’Ailes et par Lugia pour les plumes Argent’Ailes, ces dernières ne tomberont généralement qu’une fois par jour dans le jeu. Si vous voyez les Pokémon légendaires survoler la zone et exprimer leur cri, fouillez pour les trouver.

Si vous trouvez une plume Arc-en-Ci’Ailes grâce à une colonne de fumée, utilisez la capacité Pistolet à O pour l’éteindre et pouvoir la ramasser

Si vous trouvez une plume Argent’Ailes, brisez la tornade avec la capacité Coupe pour pouvoir la ramasser

Une fois ces plumes dans votre inventaire, retournez voir Mordudor pour qu’il vous offre en échange des objets très rares et aléatoire provenant de sa collection. À noter qu’il acceptera aussi les objets perdus que vous trouverez dans le décor, mais uniquement s’ils ont déjà été expertisés par le professeur Bouledeneu.

Le dernier mystère du musée de Mordudor

Au cœur de ce musée se situe également un présentoir pour un gros fossile de Tyran. Vous trouverez juste à côté le torse du Tyran à replacer, mais le reste des pièces se trouveront dans le décor du jeu. Ramenez à chaque fois ces pièces pour les présenter au bon endroit et ainsi reconstituer le Tyran.

