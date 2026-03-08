Faites un tour du côté des étincelles

Dès que vous voyez une zone étincelante proche de vous, allez-y faire un tour : il s’agit probablement d’une zone où vous observerez des traces de Pokémon. Dans ce cas, interagissez pour ouvrir le Pokédex et découvrir ce dont aurait besoin ce Pokémon pour venir, notamment un habitat digne de ce nom. Ne négligez pas ces apparitions qui sont fortement liées à la météo mais également à l’heure de la journée. D’autres types d’étincelles peuvent aussi apparaître, pour signaler un objet rare à déterrer ou encore du miel à récupérer, ou bien quand vous venez de restaurer un habitat.

Jouez à des créneaux horaires précis

Ce conseil découle du précédent : prenez l’habitude de lancer Pokémon Pokopia à différentes heures de la journée. Le jeu suivant votre horloge réglée sur la console, le cycle jour/nuit suivra également votre cycle de vie réel. Certains Pokémon demandent des conditions précises pour apparaître (de nuit, sous la pluie, le matin, etc.), donc prenez l’habitude de jouer parfois à des moments différents de la journée. Vous pouvez tout aussi bien avancer manuellement l’heure de votre console, mais cela pourrait vous gâcher le cœur même du jeu.

Maintenez Y pour ramasser en lot

Vous pourriez avoir tendance à oublier ce conseil qui vous est délivré en début d’aventure : quand une tonne de ressources vous attend au sol, ne prenez pas la peine de les manger une par une. Utilisez la touche Y maintenue enfoncée pour aspirer tout ce qui se trouve à vos côtés. Pratique, non ?

Utilisez les capacités de vos Pokémon

Au fil de vos découvertes, vous acquérez de nouvelles capacités : Feuillage, Pistolet à O, Coupe et Roulade ne sont qu’un exemple de ce qu’il vous est possible de faire. N’hésitez pas à passer de l’une à l’autre aussi souvent que possible pour faciliter vos déplacements et la construction de vos environnements.

Mangez pour rétablir vos PP

Vos PP (ou énergie) s’amenuisent au fur et à mesure de l’utilisation des capacités héritées des autres Pokémon. Si vous laissez la barre se vider, pas de Game Over mais vous ne pourrez plus utiliser les capacités, ou du moins beaucoup moins rapidement. Pour augmenter vos PP, prenez l’habitude d’avoir toujours une collation dans votre inventaire, que ce soit des Baies Mepo, ou bien des plats préparés, bien plus riches, comme des salades, des pains, des soupes ou des steaks hachés (l’art de cuisiner est appris dans la région Collinangle). Certaines provisions, en plus de vous redonner de la vigueur, pourraient bien améliorer temporairement certaines de vos capacités et faciliter votre progression.

Explorez sans retenue avant de vous installer

Ne vous précipitez pas avant de construire une méga-ville dans laquelle tout le monde serait serré. Les environnements que vous traverserez dans Pokémon Pokopia sont vastes et vous pourrez tout aussi bien laisser respirer tout le monde si vous prenez le temps d’explorer vos environs avant de vous installer dans une zone précise. Vous aurez tout à votre guise de définir votre propre architecture sur votre île, un peu plus tard dans l’aventure.

Construisez des bâtiments et veillez au confort de vos Pokémon

Dans chaque région, vous pouvez construire votre abri afin de vous y téléporter aussi rapidement que possible. Pensez à construire une maison ou un abri pour vous et à y planter un drapeau Métamorph pour que le jeu la considère comme votre abri et vous propose de vous y téléporter.

De plus, une fois découverts, vos Pokémon vous demanderont de répondre à certaines tâches pour qu’ils se sentent mieux chez vous : leur apporter quelque chose mais surtout leur construire un habitat digne de ce nom. Construisez des maisons et des abris, personnalisez-les avec au moins trois meubles à l’intérieur et installez-y vos Pokémon. Ils vous remercieront allègrement en plus d’augmenter le niveau de qualité de vie de la région où vous l’installez, ce qui validera les quêtes associées à cette mécanique. Et, puis, c’est ravissant, non ?

Placez un coffre de rangement à côté de vos établis

Vous vous confronterez rapidement à la petitesse de vos rangements et de votre inventaire de poche. Même si vous pouvez l’améliorer en achetant ce qu’il faut dans la boutique PC, vos coffres de rangement (aussi grands soient-ils) vous seront d’une très grande aide. Et comme vous devrez souvent construire des choses à votre établi, nous vous recommandons de placer une boîte de rangement juste à côté de votre établi, de manière à pouvoir puiser automatiquement et directement dans votre stock pour toute fabrication, sans avoir à charger votre inventaire. De plus, placez aussi un rangement à côté de vos maisons pour pouvoir faire des allers-retours rapides au besoin.

Rétablissez l’électricité dès que possible

L’électricité est une mécanique centrale dans Pokémon Pokopia. Pas mal d’éléments dans le décor ou d’habitats pour vos Pokémon sont liés à cette mécanique. Vous pourrez apprendre à rétablir l’électricité dans la région de Grisemer. Cette énergie peut d’ailleurs être produite par des Pokémon de type Électrique ou par des sources d’énergie renouvelable comme des éoliennes, sans oublier les câbles électriques.

Ne manquez pas les événements à durée limitée

Enfin, notre dernier conseil consistera à attirer votre attention sur le retour d’événements à durée limitée. Cela commencera dès le 9 mars avec l’événement « Des aigrettes pour Granivol » qui vous permettra de récupérer trois Pokémon uniquement du 9 au 25 mars, car après ce sera trop tard. Tenez-vous informé des nouveautés du jeu sur notre site pour ne rien manquer et observez ce que le jeu vous dira dans ces moments clés. De manière générale, récupérez vos récompenses au PC dès que possible et pensez à faire tamponner votre carte pour récupérer des récompenses.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les capacités de Métamorph et les requêtes importantes des régions.