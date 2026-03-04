Ce tout premier événement vous donnera la possibilité de rencontrer et de lier des liens d’amitié avec l’un des Pokémons du Pokédex de Pokémon Pokopia, à savoir Granivol (le Pokémon Pissenlit) durant l’événement Des aigrettes pour Granivol, disponible du lundi 9 mars 2026 à 21h00 au mardi 24 mars 2026 20h59.

Attention, il vous faudra reconstruire au moins un Centre Pokémon pour accéder à cet événement, qui sera disponible dans toutes les villes où vous l’avez reconstruit, et ne sera pas disponible dans les Îles-Nuages (îles en multijoueur, jouables en cloud). Et après ?

Comment rencontrer Floravol et Cotovol ?

Ce n’est pas tout, puisque durant cet événement, vous allez voir apparaître des aigrettes sur votre île (grands oiseaux blancs). Il vous faudra en rassembler un certain nombre pour ensuite les échanger contre des objets sur le thème du pique-nique.

Grâce à ces objets que vous allez pouvoir utiliser pour créer des habitats spécifiques, vous pourrez rencontrer ces deux Pokémon, Floravol et Cotovol. Attention toutefois, vous n’aurez pas l’occasion de recroiser ces Pokémon en dehors de cet évènement unique, alors ne tardez pas à les récupérer dès que vous le pouvez.

