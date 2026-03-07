Comment préparer une salade simple et améliorer Feuillage ?

Pour améliorer Feuillage, vous allez devoir d’abord apprendre à cuisiner, dans la région de Collinangle. Une fois votre planche à découper construite, il vous suffira de cuisiner une salade. Une salade simple se constitue de 2 x « Feuille ». Mangez une salade pour valider la quête en rapport avec l’amélioration temporaire de Feuillage et obtenir davantage de forces qui vous permettront de faire pousser jusqu’à cinq hautes herbes en une seule fois comparé à une seule avant.

Profitez de cette capacité pour poursuivre la quête du cuisinier coincé qui vous demandera notamment d’améliorer votre capacité Coupe en fabriquant des pains. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.