Comment fabriquer un four à pain grâce à Chartor ?

Le mystérieux Pokémon cuisinier coincé dans le tonneau à Collinangle ne vous laissera pas tranquille après avoir appris à cuisiner des salades, puisqu’il vous faudra plus de forces pour l’extraire de là. Il va alors vous demander de fabriquer du pain grâce à du blé et un four à pain. Vous trouverez du blé dans la zone de cultures proche de l’établi dans les hauteurs. Arrosez la zone pour le faire pousser et le ramasser.

Pour obtenir les plans d’un four à pain, il vous faudra trouver un certain Chartor, un Pokémon disposant de la spécialité Combustion. Il se situe dans les grottes humides et chaudes tout près de la zone de culture précédente. Utilisez Éclate-Roc pour vous hisser dans cette grotte jusqu’à dénicher une zone aquatique contenant trois mousses vertes. C’est ici que vous devrez fabriquer l’habitat de Chartor, Source chaude moussue composée de :

4 x Mousse verte près d’un plan d’eau chaude

Si vous utilisez la capacité Feuillage sur une zone verdâtre au sol, vous ferez apparaître de la Mousse verte. Cela aura pour effet de valider l’habitat faisant apparaître Chartor. Avant de vous aider, il voudra se dégourdir les pattes et rejoindre le Centre Pokémon de Collinangle. Pour cela, fabriquez des escaliers en bois et parsemez le chemin jusqu’à l’extérieur. Attention, en cas de zones trop sèches, le Pokémon s’arrêtera sans possibilité d’avancer.

Inondez le sol d’eau pour redonner vie à ces parcelles entre la grotte et le Centre Pokémon pour le faire arriver jusqu’à ce dernier et ainsi obtenir la méthode de fabrication du four à pain grâce à votre établi et à :

2 x Pierre

2 x Petit rondin

4 x Cendre volcanique

Vous trouverez de la cendre volcanique tout près du Centre Pokémon, formant des monticules de pierre très sombre que vous pouvez détruire grâce à vos capacités comme Éclate-Roc. Une fois le four à pain construit, alimentez-le en feu grâce à Chartor (demandez-lui de vous suivre et placez-vous devant le four à pain), fabriquez-vous un Pain simple par exemple grâce à trois épis de blé, mangez-le et améliorez votre capacité Coupe.

Vous pourrez d’ailleurs dans ce cas couper la chaîne retenant le tonneau et libérer le Pokémon cuisinier, Rongrigou. Par la suite, vous pourrez améliorer votre capacité Éclate-Roc en cuisinant des steaks hachés. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.