Comment trouver Évoli et toutes ses évolutions – Pokémon Pokopia
Evoli fait partie des Pokémon favoris des fans et à chaque sorti de jeux, vous êtes nombreux à vouloir le trouver. Pokémon Pokopia inclut évidemment le Pokémon évolutif, ainsi que toutes ses évolutions. Dans ce guide, on vous indique comment se lier d’amitié avec eux.
Où trouver Évoli dans Pokémon Pokopia ?
Pokémon Pokopia regorge de Pokémon et d’habitats à découvrir afin de les faire venir à vous. Heureusement, Évoli peut être obtenu assez rapidement, sans avoir besoin de créer son habitat spécifique. Pour cela, rendez-vous simplement dans la Ville-Nouvelle. N’hésitez pas à consulter notre guide sur le multijoueur pour savoir comment y accéder.
Comment obtenir toutes les évolutions d’Évoli
Pour obtenir les différentes évolutions d’Évoli, vous devrez cette fois créer les habitats correspondants. Pour y parvenir, il faut compléter des défis uniques via le PC de votre Ville-Nouvelle, ce qui implique également d’augmenter la qualité de l’environnement.
Pour chaque évolution, la méthode est similaire :
- Placez n’importe quelle chaise
- Placez n’importe quelle table
- Déposez l’objet unique correspondant sur la table
Comment trouver Aquali
Pour Aquali, le défi est accessible puisqu’il fait seulement faire pousser des fleurs grâce au défi Des fleurs toujours plus belles.
Vous obtiendrez l’objet « soda à la glace)
Comment trouver Voltali
Voltali prendra du temps étant donné qu’il vous faudra alimenter plusieurs objets en électricité pour réussir le défi :
Vous obtiendrez alors l’objet « Pommes frites ».
Comment trouver Pyroli
Pour obtenir Pyroli, il vous faut construire énormément de choses différentes pour le défi « De chantier en chantier ! ».
Vous obtiendrez l’objet « Pizza épicée ».
Comment trouver Mentali
Mentali est assez simple à obtenir grâce au défi « Cohabitation Pokémon ».
Il suffit de :
- fabriquer une habitation
- placer un drapeau dessus
Vous obtiendrez alors l’objet « Assortiments de mignardises ».
Comment trouver Noctali
Pour obtenir Noctali, vous devez améliorer les déplacements des Pokémon.
Par exemple :
- construire des routes
- placer des échelles
- créer des ponts entre les îles
Cela vous permettra d’obtenir l’objet « Biscuits en chocolat ».
Comment trouver Phyllali
Pour Phyllali, vous devez accumuler les cultures afin de réussir le défi « Cultures simultanées »
Vous devez ainsi planter :
- tomates
- haricots
- patates
- blé
Vous obtiendrez l’objet « Sandwichs ».
Comment trouver Givrali
Pour récupérer Givrali, vous allez devoir poser des 5 réseaux de téléphériques sur la carte. Vous obtiendrez alors l’objet « Glace pilée ».
Comment trouver Nymphali
Nymphali est l’une des évolutions les plus simples à obtenir.
Il suffit de :
- créer des habitats
- attirer plusieurs Pokémon dans votre Ville-Nouvelle
Vous obtiendrez alors l’objet unique « Gâteau ruban ».
Pour plus de guides sur les emplacements de Pokémon, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
