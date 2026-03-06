Où trouver Évoli dans Pokémon Pokopia ?

Pokémon Pokopia regorge de Pokémon et d’habitats à découvrir afin de les faire venir à vous. Heureusement, Évoli peut être obtenu assez rapidement, sans avoir besoin de créer son habitat spécifique. Pour cela, rendez-vous simplement dans la Ville-Nouvelle. N’hésitez pas à consulter notre guide sur le multijoueur pour savoir comment y accéder.

Comment obtenir toutes les évolutions d’Évoli

Pour obtenir les différentes évolutions d’Évoli, vous devrez cette fois créer les habitats correspondants. Pour y parvenir, il faut compléter des défis uniques via le PC de votre Ville-Nouvelle, ce qui implique également d’augmenter la qualité de l’environnement.

Pour chaque évolution, la méthode est similaire :

Placez n’importe quelle chaise Placez n’importe quelle table Déposez l’objet unique correspondant sur la table

Comment trouver Aquali

Pour Aquali, le défi est accessible puisqu’il fait seulement faire pousser des fleurs grâce au défi Des fleurs toujours plus belles.

Vous obtiendrez l’objet « soda à la glace)

Comment trouver Voltali

Voltali prendra du temps étant donné qu’il vous faudra alimenter plusieurs objets en électricité pour réussir le défi :

Vous obtiendrez alors l’objet « Pommes frites ».

Comment trouver Pyroli

Pour obtenir Pyroli, il vous faut construire énormément de choses différentes pour le défi « De chantier en chantier ! ».

Vous obtiendrez l’objet « Pizza épicée ».

Comment trouver Mentali

Mentali est assez simple à obtenir grâce au défi « Cohabitation Pokémon ».

Il suffit de :

fabriquer une habitation

placer un drapeau dessus

Vous obtiendrez alors l’objet « Assortiments de mignardises ».

Comment trouver Noctali

Pour obtenir Noctali, vous devez améliorer les déplacements des Pokémon.

Par exemple :

construire des routes

placer des échelles

créer des ponts entre les îles

Cela vous permettra d’obtenir l’objet « Biscuits en chocolat ».

Comment trouver Phyllali

Pour Phyllali, vous devez accumuler les cultures afin de réussir le défi « Cultures simultanées »

Vous devez ainsi planter :

tomates

haricots

patates

blé

Vous obtiendrez l’objet « Sandwichs ».

Comment trouver Givrali

Pour récupérer Givrali, vous allez devoir poser des 5 réseaux de téléphériques sur la carte. Vous obtiendrez alors l’objet « Glace pilée ».

Comment trouver Nymphali

Nymphali est l’une des évolutions les plus simples à obtenir.

Il suffit de :

créer des habitats

attirer plusieurs Pokémon dans votre Ville-Nouvelle

Vous obtiendrez alors l’objet unique « Gâteau ruban ».

