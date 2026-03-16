Comment obtenir la capacité Copie et se transformer – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Nouvelle capacité à débloquer dans Pokémon Pokopia, la possibilité pour votre Métamorph de prendre la forme de n’importe quel objet, grâce aux enseignements de Zorua dans la ville de Grisemer. Voici notre guide.
Comment trouver Zorua ?
Zorua apparaîtra sous la forme d’un cube étrange près du Centre Pokémon au cours de votre progression dans la ville de Grisemer. Frappez le bloc pour le faire apparaître puis répondez à ses exigences de fabrication d’un jeu de construction (contre 1 x Bois).
Une fois le jeu construit, Zorua vous apprendra Copie, vous permettra de prendre la forme de n’importe quel objet et de vous déplacer sous cette forme. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes des autres régions.
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Date de sortie : 05/03/2026