Comment trouver Zorua ?

Zorua apparaîtra sous la forme d’un cube étrange près du Centre Pokémon au cours de votre progression dans la ville de Grisemer. Frappez le bloc pour le faire apparaître puis répondez à ses exigences de fabrication d’un jeu de construction (contre 1 x Bois).

Une fois le jeu construit, Zorua vous apprendra Copie, vous permettra de prendre la forme de n’importe quel objet et de vous déplacer sous cette forme. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes des autres régions.