Comment obtenir Baudrive dans Pokémon Pokopia ?

Pour accéder aux Îles Rêves, vous devez d’abord vous lier d’amitié avec Baudrive. Pour cela, alignez simplement trois feux de camp et allumez-les à l’aide d’un Pokémon de type Feu comme Salamèche. Parlez ensuite à Baudrive afin qu’il vous explique le fonctionnement de ces îles.

Comment fonctionne les Îles Rêves ?

Une fois par jour, il est possible de se rendre sur une Île Rêve, ce qui génère aléatoirement une nouvelle île que vous pouvez explorer librement. Inutile d’y construire des structures ou de créer des habitats pour les Pokémon, ces zones sont uniquement dédiées à la collecte de ressources. Pour vous y rendre, vous devrez montrer une peluche à Baudrive ou interagir directement avec l’une d’elles pour l’appeler, ce qui vous évite de devoir retourner à son habitat à chaque fois.

Une fois arrivé sur une Île Rêve, vous pouvez repartir et y revenir à tout moment au cours de la journée. Pas d’inquiétude si votre sac est plein, vous pouvez effectuer autant d’allers-retours que nécessaire afin de déposer vos ressources.

Que peut-on trouver sur les Îles Rêves ?

Les Îles Rêves permettent de récupérer une grande variété de ressources. Voici une liste des éléments que nous vous conseillons de ramasser en priorité :

Des blocs pour modeler vos biomes : récupérez tout ce que vous pouvez, comme de la terre, du gazon ou encore des blocs de pierre.

Les bâtiments et maisons : vous pourrez souvent trouver des constructions abandonnées, comme des maisons, des tours ou même de petites fermes. C'est l'occasion de récupérer gratuitement une grande quantité de meubles, d'objets et de matériaux.

Des Poussières Étoile : ce matériau ressemble à un coquillage rose échoué sur la plage. Il permet de fabriquer un Morceau d'Étoile, que vous pourrez offrir à un Pokémon provenant de la ville d'un ami en ligne afin d'obtenir un cadeau.

Des objets trouvés dans les Poké Balls.

Des ressources : fer, cuivre, or, etc.

De nouvelles informations sur les habitats : les Poké Balls jaunes permettent d'obtenir des schémas d'habitat afin de découvrir de nouveaux Pokémon.

Des documents.

Comment trouver de nouvelles Peluches

Même si les Îles Rêves sont générées aléatoirement, il est possible d’orienter l’apparition de certaines ressources en choisissant une île spécifique. Tout dépend de la peluche que vous montrez à Baudrive. Vous commencerez généralement avec une peluche d’Évoli, que l’on trouve facilement dans le décor. Il est également possible de récupérer une peluche de Pikachu dans les alentours de Brisemer.

Toutefois, la méthode la plus efficace pour obtenir de nouvelles peluches reste la recherche d’artefacts dans l’environnement. Pour rappel, il s’agit de blocs émettant une légère lueur. En les déterrant, vous avez une chance de découvrir une peluche que vous ne possédez pas encore.

La liste de toutes les peluches et les ressources qu’elles donnent pour les Îles Rêves

Voici la liste des peluches disponibles et les ressources qu’elles procurent :

Peluche Evoli : …

Peluche Pikachu : …

Peluche Metamorph : vous emmène sur une île rêve aléatoire

Peluche Clonage : vous emmène sur une île-rêve aléatoire

Peluche Arcanin : fer, or et roche lumineuse

Peluche Mélofée : champignon, cuivre et calcaire

Peluche Dracolosse : …

